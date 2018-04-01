Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Trabzonspor maçı şifresiz canlı anlatım izle haberi ile birlikteyiz. Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, lider Galatasaray'a konuk oluyor. Ligin zirvesini yakından ilgilendiren maçta Galatasaray, seyirci avantajını kullanarak 3 puanı alıp liderliğini korumanın peşinde. Öte yandan ilk yarıdaki maçı 2-1 kazanan Trabzonspor ise deplasmanda rakibini yenerek bu sezon 2'de 2 yapma peşinde. Peki merakla beklenen Galatasaray Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? İşte detaylar...

Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

1 Nisan Pazar günü saat 19:00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve spikerli anlatımı turkiyegazetesi.com.tr'de.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Donk, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis

Trabzonspor: Onur, Pereira, Uğur, Hubocan, Novak, Okay, Kucka, Abdülkadir, Sosa, Yusuf, Burak

Fernando Reges cezalı

Galatasaraylı tecrübeli orta saha oyuncusu Fernando Reges, Trabzonspor karşısında oynayamayacak. Fenerbahçe derisinde gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Fernando, yarın takımdaki yerini alamayacak. Öte yandan, milli takımlarda sakatlık yaşayan oyunculardan Selçuk İnan ve Serdar Aziz’in durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Martin Linnes’in durumu ise henüz kesinleşmedi.

İki oyuncu ceza sınırında

Sarı-kırmızılı ekipte Trabzonspor müsabakası öncesi 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında. Galatasaray takımında Sofiane Feghouli ve Serdar Aziz, oynamaları ve sarı kart görmeleri durumunda, ligin 28. haftasındaki Gençlerbirliği mücadelesinde cezalı olacaklar.

Mariano dönüyor

Galatasaray’da sarı kart cezasını dolduran Mariano Filho, bordo-mavili ekibe karşı forma giyebilecek. Atiker Konyaspor karşılaşmasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı olan ve Fenerbahçe derbisinde takımdaki yerini alamayan Mairano, Trabzonspor müsabakasında teknik direktör Fatih Terim’in tercihleri arasında yer alabilecek.

Feghouli rövanş peşinde​

Trabzonspor’la ilk yarıda oynanan maçtaki bir tartışma sırasında Olcay Şahan’ı yüzünden ittiği gerekçesiyle kırmızı kart görüp 3 maç ceza alan Feghouli, rövanşa daha dikkatli hazırlandı. Cezayirli yıldız, bu kez skora katkı yaparak kendisini affettirmenin hesapları içinde.

Evinde bileği bükülmüyor

Trabzonspor’u sahasında ağırlayacak Galatasaray’ın iç saha performansı oldukça iyi. Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor maçı öncesi Türk Telekom Stadı’nda yaptığı son 19 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi. Sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 19 resmi maçtan 17 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, evinde oynadığı son 15 lig maçında ise 14 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Trabzonspor’a son 3 maçta da yenildi

Galatasaray, hafta sonu ağırlayacağı Trabzonspor’a karşı ligdeki son 3 maçını da kaybetti. Sarı-kırmızılı takım, 2016-2017 sezonunda Trabzonspor’a karşı 8. haftada evinde oynadığı müsabakayı 1-0, 25. haftada konuk olduğu maçı ise 2-0 kaybederken, bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada ise bordo-mavili takıma deplasmanda 2-1 yenildi. Bu maçlarda 5 gol yiyen Galatasaray, sadece 1 gol atabildi.

Trabzonspor'un deplasman serisi

Deplasmanda en son yenilgisini ligin 9. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor karşısında 1-0’lık sonuçla alan ve daha sonra 8 dış saha maçında 4 galibiyet, 4 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Karadeniz ekibi, dış sahadaki yenilmezlik serisini de sürdürmenin mücadelesini verecek. Ligde 21 Ekim 2017 tarihinde Evkur Yeni Malatyaspor maçında son dış saha yenilgisini alan bordo-mavililerin deplasmanda 161 gündür bileği bükülmüyor.

Trabzonspor'da eksiklikler

Bordo-mavililerde sarı kart cezalısı Nijeryalı Ogenyi Onazi’nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Esteban Alvarado, Jan Durica, Fabian Castillo ile Matus Bero, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Milli takımda sakatlık yaşayan ve Trabzon’a döndükten sonra saha çalışmalarına başlayan Okay Yokuşlu’nun da yarınki karşılaşmada oynama ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın ligde son oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçının 11’ini büyük oranda koruması bekleniyor. Deneyimli teknik adamın sadece cezalı Onazi’nin yerine Hubocan’ı 11’de görevlendirmesi bekleniyor.

7 oyuncu ceza sınırında

Trabzonspor’da Galatasaray karşılaşması öncesi 7 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Durica ile Bero’nun yanı sıra Onur Recep Kıvrak, Mustafa Akbaş, Okay Yokuşlu, Olcay Şahan ve Dame N’Doye Galatasaray mücadelesinde kart görmeleri durumunda ligin 28. haftasında Kayserispor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.