Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbulspor Çaykur Rizespor maçı şifresiz canlı anlatım izle haberi ile birlikteyiz. Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında lider Çaykur Rizespor, İstanbulspor'a konuk oluyor. Ümraniyespor, aldığı galibiyetle 53 puana yükselerek Çaykur Rizespor'un liderliğini paylaşmaya başladı. Çaykur Rizespor, İstanbulspor deplasmanından 3 puan alarak liderliğini devam ettirmenin peşinde. İstanbulspor ise saha avantajını kullanarak puan veya puanlar almanın peşinde. Peki İstanbulspor Çaykur Rizespor maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

İstanbulspor Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

1 Nisan Pazar günü saat 15:30'da başlayacak mücadele beIN SPORTS MAX'tan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın skor takibi ve canlı anlatımı turkiyegazetesi.com.tr'de...

"Şampiyonluk düğümü son iki haftada çözülür"

Spor Toto 1. Lig'de 53 puanla ilk sırada bulunan Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kemal Yardımcı, Süper Lig yarışında sezon başından itibaren favori gösterilmelerinin işlerini zorlaştırdığını söyledi.

Yardımcı, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Süper Lig yarışında aynı ciddiyetle yola devam ederek ipi göğüslemek istediklerini belirtti.

Oynayacakları her maçın farklı senaryosunun olacağını kaydeden Yardımcı, bütün müsabakaların çok önemli ve kritik olduğunu, çetin bir lig yarışı yaşadıklarını ifade etti.

Sezon başından itibaren Spor Toto 1. Lig'de Çaykur Rizespor'un konuşulduğunu dile getiren Yardımcı, "Bizim için kötü diyebileceğimiz bir algı oluştu. Sezon başından itibaren favori gösterilmemiz işimizi zorlaştırdı. Tüm takımlarla birlikte kamuoyu, bizi ipi en önde göğüsleyecek ekip olarak ön plana çıkartıyor. Bu durum herkesin üstümüze gelip bizi zorlamasına sebebiyet verdi. Buna elbette alıştık ve sezon sonuna kadar da böyle devam edecek." ifadelerini kullandı.

Uyumlu ve özverili bir teknik kadro ile çalıştıklarına değinen Yardımcı, "Kalitemiz, bu işi yukarıya taşımaya müsait. Elbette ufak tefek rampalar, yokuşlar ve virajlar var ama biz sezon sonunda ipi göğüsleyeceğimize inanıyoruz. Bu iş, sabır ve sükunet işi. Ligin geride kalan bölümünde bazen iş kazaları yaptık. Önemli puanlar kaybetmemize rağmen lideriz. Lider olmanın avantajını kullanırsak iyi ama bunun stresini yaşarsak, iyi yönetemezsek sonu kötü olur. İşimize odaklandık ve kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz." diye konuştu.

Ligde kalan 6 maçlarının 3'ünü iç sahada, 3'ünü ise deplasmanda oynayacaklarını hatırlatan Yardımcı, şunları kaydetti:

"Bu maçlarda yenilmememiz lazım. Ligde puan barajı nasıl olur bunu sezon sonunda göreceğiz. Yarış içerisinde olan takımlar için çok önemli maçlar var. Şampiyonluk düğümü son iki haftada çözülür. Finali görmeden mutluluğun hesabı olmaz, konuşması yapılmaz. Göreve geldiğimiz günden itibaren bu işi ciddiye aldık. Uzun lig maratonunda sendelediğimiz zaman çok çabuk ayağa kalkmayı başardık. Paçayı çok çabuk kurtardık. Tüm samimiyetimizle takıma destek olduk. Maddi ve manevi tüm samimiyetimizi gösterdik. Futbolcularımız, hiç kimse maddi boyutu konuşmuyor. Elimizde değerli bir ekip var ve sorumluluklarının bilincindeler. Tüm ekip olarak sezon sonunda Süper Lig'e çıktığımızda birlikte sevineceğiz."