Selhurst Park’taki maçta 13’te Luka Milivojevic’in penaltıdan attığı golle 1-0 geriye düşen Liverpool’a galibiyeti getiren goller Sadio Mane ve sezonun formda ismi Mohamed Salah’tan geldi. Diğer sonuçlar: Brighton-Leicester: 0-2, M. United-Swansea: 2-0, Newcastle-Huddersfield: 1-0, Watford-Bournemouth: 2-2, West Bromwich-Burnley: 1-2, West Ham-Southampton: 3-0, Everton-M. City: 1-3.
Salah boş geçmiyor
01.04.2018 - 07:43 | Son Güncelleme: 01.04.2018 - 07:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Premier Lig’de sezonu ilk iki sıra içerisinde tamamlamak isteyen Liverpool, deplasmanda Crystal Palace’ı 2-1’lik skorla geçti ve puanını 66’ya yükseltti.
Etiketler : muhammed salah,liverpool,
553675 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/553675.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
26
17
3
6
61
28
33
54
2
Beşiktaş
27
15
8
4
48
23
25
53
3
Başakşehir
26
16
5
5
46
26
20
53
4
Fenerbahçe
26
13
9
4
49
30
19
48
5
Trabzonspor
26
11
9
6
45
37
8
42
6
Kayserispor
26
11
8
7
36
32
4
41
7
Sivasspor
27
12
5
10
37
38
-1
41
8
Göztepe
26
11
7
8
39
39
0
40
9
Malatyaspor
27
10
7
10
33
36
-3
37
10
Akhisarspor
26
9
7
10
36
40
-4
34
11
Bursaspor
27
9
6
12
34
37
-3
33
12
Kasımpaşa
26
8
7
11
41
46
-5
31
13
Antalyaspor
27
8
7
12
33
47
-14
31
14
Alanyaspor
27
8
4
15
41
48
-7
28
15
Osmanlıspor
26
7
6
13
38
45
-7
27
16
Gençlerbirliği
27
6
9
12
32
43
-11
27
17
Konyaspor
26
6
6
14
26
36
-10
24
18
Karabükspor
27
3
3
21
18
62
-44
12
27. Hafta Maçları
30.3.2018
Demir Grup Sivasspor 1 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
31.3.2018
Evkur Yeni Malatyaspor 4 - 1 Gençlerbirliği
31.3.2018
Antalyaspor 2 - 0 Bursaspor
1.4.2018
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Medipol Başakşehir Fk
1.4.2018
Beşiktaş - Alanyaspor
1.4.2018
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Atiker Konyaspor
1.4.2018
Göztepe - Kasımpaşa
1.4.2018
Galatasaray - Trabzonspor
2.4.2018
Kayserispor - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
28
15
8
5
55
33
22
53
2
Ümraniyespor
29
16
5
8
42
28
14
53
3
Ankaragücü
28
15
7
6
42
27
15
52
4
Altınordu
29
14
7
8
48
38
10
49
5
Gazişehir G.Ant
28
13
8
7
50
25
25
47
6
Boluspor
29
14
5
10
42
25
17
47
7
İstanbulspor
28
12
6
10
32
31
1
42
8
Elazığspor
28
11
8
9
38
31
7
41
9
BB Erzurumspor
29
10
10
9
40
38
2
40
10
Balıkesirspor
28
12
6
10
45
41
4
39
11
Giresunspor
29
10
8
11
40
35
5
38
12
Adana Demirspor
28
9
7
12
37
39
-2
34
13
Adanaspor
28
9
7
12
31
43
-12
34
14
Samsunspor
28
7
12
9
25
32
-7
33
15
Eskişehirspor
28
9
7
12
47
46
1
31
16
Denizlispor
28
8
6
14
32
41
-9
30
17
Manisaspor
28
7
3
18
27
54
-27
15
18
Gaziantepspor
29
2
4
23
13
79
-66
7