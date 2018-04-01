Selhurst Park’taki maçta 13’te Luka Milivojevic’in penaltıdan attığı golle 1-0 geriye düşen Liverpool’a galibiyeti getiren goller Sadio Mane ve sezonun formda ismi Mohamed Salah’tan geldi. Diğer sonuçlar: Brighton-Leicester: 0-2, M. United-Swansea: 2-0, Newcastle-Huddersfield: 1-0, Watford-Bournemouth: 2-2, West Bromwich-Burnley: 1-2, West Ham-Southampton: 3-0, Everton-M. City: 1-3. 