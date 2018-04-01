Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Kadıköy’de Galatasaray berabere kalınca şampiyonluk hesaplarını gözden geçirmek zorunda kalan Fenerbahçe’de teknik heyet ve futbolcular, Kayseri deplasmanı öncesi moral yemeğinde bir araya geldi. Asbaşkanlar Ali Yıldırım ve İlhan Ekşioğlu’nun da katıldığı buluşma Kandilli’deki Borsa Restoran’da gerçekleşti. Oldukça keyifli geçen yemek sonunda Ali Yıldırım, “Biz size inanıyoruz. Yönetim olarak yanınızdayız” derken, İlhan Ekşioğlu, “Camianın sizden beklentisi çok büyük. Sezon sonunda hem şampiyonluğu hem de Türkiye Kupası’nı istiyoruz” ifadelerini kullandı. Yöneticilerden sonra sözü takım kaptanları Volkan Demirel ile Mehmet Topal aldı.



Zafer hayâl değil

Yaptıkları tüm hatalara rağmen yarışın içinde olduklarını vurgulayan Volkan Demirel, “Önümüzde iki kupa ve 8 hafta var. Maçları tek tek düşünelim ve tamamen hedeflere odaklanalım. Sahada takım olabilirsek aşamayacağımız engel yok. Tüm maçlarımızı kazanmamız ve çifte zafer yaşamamız mümkün. Henüz biten bir şey yok” sözleriyle kenetlenme çağrısında bulundu. Mehmet Topal ise, “Burada mükemmel bir hava var. Gerçek bir aile ortamındayız. Şimdi bunu sahaya yansıtmak ve mücadele etmek zorundayız. Rakiplerimiz mutlaka puan kaybı yaşayacak. Yeter ki biz maçlarımızı kazanalım” ifadesiyle çifte kupanın hayal olmadığını söyledi.

Giuliano: Bizler inandık

Fenerbahçe’de yönetimi, teknik heyeti ve futbolcuları bir araya getiren yemekte son sözü Giuliano söyledi. Brezilyalı maestro, “Burada tam bir aile ortamı var. Yeteneklerimizin yanı sıra birbirimize olan bağlılığımız da şampiyonluk yarışını etkileyecek. Ben zafere inanıyorum” dedi.



İsmail yedek soyunacak

Deplasmanda Kayseri ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bugün öğleden sonra özel uçakla Kayseri’ye gidecek. Sarı-lacivertlilerde tedavisi süren Janssen dışında eksik bulunmuyor. Elif’in kontenjan nedeniyle kadroya alınmadığı takımda iyileşen İsmail ise yedek soyunacak.