Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılılar şampiyonluk yolunda liderlik koltuğunu korumak, Trabzonspor ise Avrupa kupalarına gidecek bir derece elde etmek hedefinde. Trabzonspor’a son üç maçını kaybeden Galatasaray mevcut kötü istatistiği sonlandırmaya çalışacak. Bordo-mavililer ise Avrupa yolunda kayıp yaşamak istemiyor. Türk Telekom Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmada Fırat Aydınus düdük çalacak. Bu kritik karşılaşma beIN Sports 1’den canlı olarak yayınlanacak.

Gomis-Burak düellosu

Fenerbahçe maçında gördüğü kartla cezalı duruma düşen Galatasaray’ın tecrübeli orta saha oyuncusu Fernando, Trabzonspor karşısında oynayamayacak. Millî takımlarda sakatlık yaşayan oyunculardan Selçuk ve Serdar’ın durumlarının iyi olduğu belirtilirken, Linnes’in durumu ise henüz kesinleşmedi. Trabzonspor’da ise Esteban, Durica, Bero, Castillo sakatlıkları, Onazi cezası yüzünden oynayamayacak. Sakatlığı geçen Okay’ın ise maçta yer alması bekleniyor. Dev karşılaşma aynı zamanda iki kralın kapışmasına sahne olacak. Gomis, Süper Lig'de forma giydiği 25 maçta kaydettiği 25 golle krallık yarışında zirvede yer alırken, Burak Yılmaz ise görev aldığı 20 müsabakada attığı 20 golle ikinci sırada bulunuyor.

Terim'den emir: Sakin kal maçı al!

Ligde son 8 haftaya girilirken lider konumda bulunan Galatasaray, evinde oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasına çok sıkı şekilde hazırlandı. Teknik direktör Fatih Terim bu kritik karşılaşmada birçok oyuncuya özel görevler verirken, takıma “Sakin olun, stres yapmayın” uyarısında bulundu. Ligdeki 8 maçın da şampiyonluk yolunda çok önemli olduğunu anlatan Terim, “90 dakika boyunca oyun disiplinine sadık kalmalıyız. Rakiple ve hakemle diyaloğa girmekten kaçının” dedi. Terim özellikle Feghouli ile Rodrigues’e şut emri verirken Gomis’e de rakip savunmaya baskı yapma emri verdi. Tecrübeli hoca kart sınırında bulunan Feghouli ile Serdar Aziz’i de sakin olmaları konusunda uyardı.

Trabzon seri arıyor

Ligde son iki maçından galibiyetle ayrılarak Avrupa kupalarına katılma konusunda umutlanan Trabzonspor, Galatasaray deplasmanından da 3 puanla ayrılarak hem galibiyet serisini sürdürmeyi, hem de Avrupa iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın ligde son oynanan Y. Malatyaspor maçının 11’ini büyük oranda koruması bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın sadece cezalı Onazi’nin yerine Hubocan’a görev vereceği belirtildi. Kongre sürecinin takımı olumsuz etkilememesi için çalışan teknik direktör Rıza Çalımbay, “Bu kulübün hedefleri ve hayalleri var. Bu sezon mutlaka Avrupa kupalarında olmalıyız. Bunun için 8 maça da final gözüyle bakın” ifadelerini kullandı.