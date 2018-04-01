Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray’da dün kongre günüydü. Bütün camia yıllık olağan genel kurula kenetlenmişti. Eski başkan Dursun Özbek’in ibra edilip edilmeyeceği gündemin en önemli konusuydu. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen genel kurulda sinirler gerildi, karşılıklı sert tartışmalar yaşandı. Olaylar üzerine Başkan Mustafa Cengiz kürsüye gelerek, “Kontrolsüz öfke kaos yapar, bizi birbirimize düşürür. Bizi dosta düşmana mahcup etmeyin” ikazında bulunmak zorunda kaldı.



Temlikleri kaldırırım

G.Saray’ın eski başkanı Dursun Özbek, mali genel kurulda “Kulübün ayağına sıkmam” diyerek temlikleri kaldıracağını açıkladı. Özbek, “Yönettiğim bir şirket kulübe 91 milyon TL kasa kolaylığı yaptı. Ben ne Galatasaray’ın ayağına sıkarım, ne de köstek olurum” dedi. Genel kurula 2006 kişinin katıldığı belirtilirken, konuşmalar sonrasında yapılan oylamada Dursun Özbek yönetimi mali ve idari açıdan ezici bir çoğunlukla ibra edildi. Böylece Özbek’in mayısta aday olmasının önü açılmış oldu. Gözyaşlarına hakim olamayan Özbek üyelere teşekkür etti.



Evet yıprandım...

Üyelerin desteğini hiçbir zaman karşılıksız bırakmadığını aktaran Özbek, “Duygusal durumdaydım. Bütün genel kurul üyelerine teşekkür ederim. Ufak olaylar dışında çok güzel genel kurul oldu” diye konuştu. Eski başkan “Yıprandınız mı?” şeklindeki soruya, “Evet” karşılığını verdi. Mayıs ayında yapılacak seçimli olağan genel kurulda başkanlığa aday olup olmayacağına yönelik soruyu ise cevapsız bıraktı ama aslında ruh haliyle ‘cevap belliydi’... İbra’nın ardından üyeler, ‘başkan sensin’ şeklinde Özbek’e sevgi gösterdi.

Öğüdücü gerdi

Galatasaray Kulübü eski Ticaret Direktörü ve Mağazacılık AŞ Genel Müdürü Ali Öğüdücü’nün konuşma yaptığı sırada bazı üyeler sataşmada bulundu. Öğüdücü, konuşmasını tamamladıktan sonra kendisine karşı çıkan üyelerin yanına gittiğinde tansiyon yükseldi ve karşılıklı münakaşaların ardından yumruklu kavga yaşandı. Salonda yaşanan bu gerginliğin ardından genel kurala 5 dakika ara verildi. Ali Öğüdücü, salon dışına alınırken Cemal Kadir Sevim isimli üye” Ben ona bir hamle yapmadım. Ayağım takıldı, düşüyordum. Gidip özür dileyeceğim” dedi.

Yanlışları aklamaz

G.Saray’ın mevcut başkanı Mustafa Cengiz oylama sonrası yaptığı açıklamada, “Bu ibra yapılan yanlışları aklamaz. Sadece Galatasaray’ın kavga istemediğini gösterir” derken, “Camiaya ‘barış’ çağrısı yapıyorum” sözlerini kullandı. UEFA’dan kulübe bir ceza gelmeyeceğini belirten Başkan, “Faaliyet raporunu, denetleme raporunu yapan eski yönetim, bunu sunan ise yeni yönetim olacak. Yönetim olarak 2 aylık süreçte 291,53 milyon lira nakit akışı sağladık” hatırlatması yaptı. Daha önce mali açıdan ibra edilmeyen Adnan Polat’a da çağrıda bulunan Cengiz, “Bu kırgınlığın bitmesini istiyorum. Adnan Polat başkanımızın aramıza katılmasını istiyorum” şeklinde konuştu.

Borç 2,883 milyar

Galatasaray’ın borcu dudak uçuklattı. Kulüp ve bağlı ortaklıkların net borcunun toplam 2 milyar 883 milyon 46 bin 894 lira, alacakların ise 1 milyar 719 milyon 616 bin 165 olduğu belirtildi. Borç alacak farkının 1 milyar 163 milyon 430 bin 729 lira olduğu aktarıldı. Galatasaray Kulübünün 31 Aralık 2016 itibarıyla borç alacak farkı, 1 milyar 189 milyon 211 bin 671 lira olarak gerçekleşmişti.



Kurtuluş Savaşı ruhu!

Başkan Mustafa Cengiz, genel kurulda yaptığı konuşmada taraftarların son dönemde takımlarına sahip çıktığını anlatırken ilginç sözler kullandı. “Stadımızın doluluk oranı 2 ayda yükseldi” diyen Cengiz, “Gomis’in imza töreninde buz gibi havada çoluğunu çocuğunu bebesini alanlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Böyle bir ruhu her yerde bulamazsın. Bu ruh bir tek Kurtuluş Savaşı’nda oldu” dedi.



Çiftlikbank değil

Eski yöneticilerden Fatih Altaylı, eski başkan Dursun Özbek’e sert yüklendi. “Buradaki genel kurul üyeleri Çiftlikbank üyesi değil” diyen Altaylı, “Başkanların bir araya geldiği toplantıda Dursun Başkan, Mustafa Başkan’a ‘Ben bankayım’ diyerek temlikleri kaldırmayacağını söyledi. Buna 4 yönetici 2 eski başkan şahit. Özbek kasa kolaylığı yapmamış, tefecilik yapmış” dedi.