Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Şampiyonluk yolunda puan kaybına tahammülü kalmayan Beşiktaş, Mesut Bakkal’ın göreve gelmesinden sonra mağlubiyet yüzü görmeyen ligin formda ekibi Aytemiz Alanyaspor’u 1-0 yenerek kritik bir galibiyet aldı. Siyah-beyazlılar maça beklenildiği gibi oyunu rakip yarı alana yıkarak başladı. Alanyaspor ise Emre Akbaba, Etame ve Fernandes üçlüsüyle hızlı hücumlarla gol arıyordu. Dakika 9’da Fernandes’in şutunu Fabri güçlükle kornere çeldi. Beşiktaş ilk tehlikeli atağını 23’te geliştirdi ama Gökhan Gönül boş pozisyonda kale önündeki Negredo’ya pasını veremedi. Kartal’ın beklediği gol 29’da geldi. Talisca ceza sahası dışından sol ayağıyla ‘Sergenvari’ bir vuruşla fileleri havalandırarak Beşiktaş’ı öne geçirdi: 1-0. Alanyaspor 40’ta Emre Akbaba, Beşiktaş da 42’de Talisca ile net fırsatları değerlendiremedi ve soyunma odasına siyah-beyazlıların 1-0’lık üstünlüğüyle girildi.



İkinci yarıda durdu

Mesut Bakkal ikinci yarıya Etame-Villafanez ve Taha-Maniatis değişiklikleriye başladı. Beşiktaş bu bölümde hücumda organize olmakta zorluk çekti. Şenol Güneş, Negredo’nun etkisizliğine dayanamayıp 63’te yerine Lens’i oyuna alınca Talisca santrfora geçti. Ancak bu değişiklik de siyah-beyazlıları hücumda canlandıramadı. Son 20 dakikaya girilirken oyundaki sertlikler maçın önüne geçmeye başladı. Maç faul düdükleriyle sık sık kesildi. Beşiktaş’ın hücumcuları beklemeye geçince sorumluluğu alan Caner Erkin takımını ateşlemeye çalıştı. Lens ise yaptığı pas hatalarıyla tribünlerden büyük tepki çekti. Necip 79’da Tolgay’ın yerine girdi. Son 10 dakikası yüksek gerilim altında geçen karşılaşmada skor değişmedi. Beşiktaş bu galibiyetle şampiyonluk yolundaki önemli bir engeli kayıpsız geçti.

Önemli galibiyet

Gecenin adamı Talisca, “İyi maç oldu. Takım olarak iyi oynadık. Alanyaspor zorlu bir rakip ve işimizi zorlaştırdı. İkinci yarıda fazla pas hatası yaptık ve bu da tempomuzu düşürdü. Ancak önemli bir galibiyet aldık” derken, oyundan sedye ile çıkması hakkında ise, “Şu anda bir sıkıntım yok, sağlık durumum iyi. Sadece yere düştüğümde gözüm karardı, başım döndü ve ben de hocanın beni oyundan çıkarmasını istedim” diye konuştu.

Uçuruyor

Anderson Talisca 2018’e damgasını vuruyor. Cenk Tosun’un Everton’a transferiyle ligin ikinci yarısında gol bölgesinde belirgin bir sıkıntı yaşayan Kara Kartal bir de cezalı Quaresma’nın yokluğunda zirve yarışını devam ettiriyorsa bunu kesinlikle Talisca’ya borçlu. Sambacı ligde 11, toplamda 17 gole ulaştı. Bu sayıyı geçen sezonun tümünde yakalayan ve kariyer rekoru kırmış olan Talisca 17 golün 10’unu ise (lig 8, kupa 2) 2018’de attı. Dün Alanyaspor karşısında Beşiktaş’ın tek golünü bulan süper star, bu sezon attığı gollerle Beşiktaş’a ligde tam 12 puan kazandırmış oldu.

Fabri: 7 final kaldı

Beşiktaş’ın file bekçisi Fabri, ‘’Galip gelmemiz gerekiyordu. 8 tane final maçımız vardı önümüzde, kaldı 7. Evimizde özellikle taraftarımızla bütünleştiğimiz zaman çok güçlü bir takım haline geliyoruz. Umarım evimizdeki yenilmezliğimi devam eder” sözlerini kullandı.



Ozzy: 2. yarı yakışmadı

Dün göz dolduran Oğuzhan Özyakup, “İlk yarı çok istekli ve arzulu başladık. Golü de bulduk. İkinci yarıda bize yakışmayan bir performans vardı. Sebebini bilmiyorum ama bu sezon 2. - 3. golleri bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. Evimizde skorlu bir sonuca gitmemiz gerekiyor” açıklaması yaptı.



Durarak oynuyoruz

Beşiktaş’ın başarılı oyuncusu Tolgay Arslan, “İlk yarıda iyi oynadık. Skor çok daha farklı olabilirdi” derken, “Güzel futbol da oynamak istiyoruz ama hedefimiz 3 puandı. Mental yorgunluk yok fakat üst üste pas hataları yapıyoruz. Çok durarak oynuyoruz, hareketli olmalıyız” dedi.