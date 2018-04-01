Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alanya maçını değerlendiren Beşiktaş’ın çalıştırıcısı Şenol Güneş, “Çok koşan dinamik bir takıma karşı oynadık. Kontratağa etkili çıkan bir ekip Alanya. 5-6 tane pozisyonu değerlendirsek farklı olabilirdi” derken, “Sezon başından beri 3 günde bir maç yapan ve birlikte az çalışan bir ekibiz. Özetle takımın fiziksel olarak düşüşü ikinci yarıda rakibi oyuna ortak etti” ifadelerini kullandı. Güneş, Beşiktaş’ın şampiyonluk şansıyla ilgili soruya, “Şampiyonluk için bir hesap yapmadım, bugünkü maça bakıyorum ben. O hesabı siz yapıyorsunuz. Siz cevabını verin. Ben maç maç düşünüyorum. Her maçı ayrı tutmak lazım. Bu maçtaki anlayışla Başakşehir karşısında kesin puan alırdık. Savaştık” karşılığını verdi.



Hakemler bizi kolluyor!

Galatasaray-Trabzonspor maçıyla ilgili yorum yapmaktan kaçınan Şenol Güneş, 3 oyuncunun cezalı duruma düşmesiyle ilgili olarak, “Orta sahada Talisca hariç herkes sarı kart gördü. Kartları geri alamayız. Bu hafta 3 oyuncumuz yoktu. Evet hakemler bizi kolluyor! Top oynamayı düşünen biz miydik, rakip miydi böyle bakmak gerekir. Sahada bir ofsayt pozisyonu var, arkadan gelen oyuncu var ama hakem Negredo’ya ofsayt verdi” sözleriyle ironi yaparken, “Vagner Love, Alanyaspor’dan geldi. Psikolojik olarak onunla başlamamayı uygun gördüm. Lens çok gayretli ama etkili değildi. Talisca’nın da geleceği parlak fakat eksikleri var. Çalışmaya devam etmeli” dedi.

Strese alışığız

Beşiktaş yöneticisi Metin Albayrak, “Tempomuzun düşük olması millî aradan geri dönmemizle alakalı. Talisca gittikçe üstüne koyuyor ama önemli olan tek bir oyuncu değil. Performans genele yayılmalı. Galip gelmek önemliydi. En büyük hedefimiz 3. şampiyonluk. Üstesinden gelecek tecrübeye sahibiz. Bundan sonra stresi yüksek maçlar olacak ama biz buna alışığız” açıklaması yaptı.

Oğuzhan’ın hasreti bitti

Teknik direktör Şenol Güneş, performansını yeterli bulmadığı Oğuzhan Özyakup’u hamle oyuncusu olarak değerlendiriyordu. Eksikler sebebiyle Oğuzhan Özyakup, ligde 5 maç sonra ilk 11’de şans yakaladı. Kaptan ligde son olarak 21. haftadaki Karabük maçında 11’deydi.



Ve Töre kadroda

Geçen sezon başında İngiltere’nin West Ham United ekibine kiralık olarak verilen ancak uzun süreli sakatlık nedeniyle burada fazla oynama fırsatı bulamayan Gökhan Töre, 2017-2018’de ilk kez kadroda kendisine yer buldu. Töre, 682 gün sonra Beşiktaş formasıyla kadrodaydı.