Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizlispor MKE Ankaragücü maçı şifresiz canlı anlatım izle haberi ile birlikteyiz. Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Ankaragücü, Denizlispor'un konuğu oluyor. Ümraniyespor ve Rizespor ile liderlik yarışı içinde bulunan Ankaragücü, deplasmanda Denizlispor'u yenerek yarıştan kopmamak istiyor. Denizlispor ise şu an düşme sınırında bulunuyor. Ev sahibi ekip ise saha avantajını kullanarak düşme potasından çıkmanın peşinde. Denizlispor oynadığı 28 maçta 30 puan toplarken, Ankaragücü ise geçtiğimmiz 28 haftada 52 puan topladı. Peki Denizlispor MKE Ankaragücü maçı şifresiz canlı anlatım izle ve canlı skoru kaç kaç? İşte detaylar...

Denizlispor MKE Ankaragücü maçı saat kaçta, hangi kanalda?

1 Nisan Pazar günü saat 18:00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS MAX 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın skor takibi ve canlı anlatımı turkiyegazetesi.com.tr'de...

DENİZLİSPOR'DA ÇİFTE SANCI

Spor Toto 1. Lig'de kümede kalmak için mücadele eden Denizlispor'a pazar günü iç sahada oynanacak Ankaragücü karşılaşması öncesi iki oyuncusundan kötü haberler geldi.

Yeşil-siyahlılarda milli maç nedeniyle lige verilen arada idmanda sakatlanan sol bek Keremcan ile forvet Eze'nin Ankaragücü sınavına yetişemeyeceği bildirildi. Adale ağrıları olan defans oyuncusu Hasan'ın da durumunun belirsiz olduğu bildirildi. Sakatlıktan kurtulan Ziya ve Berkan ise pazar günü sahadaki yerlerini alacak. Sportif Direktör Bülent Ertuğrul, Keremcan ve Eze'nin durumlarına üzüldüklerini belirterek, "İki futbolcumuzun görev alamayacak olması bizim için handikap. Ancak onların yerlerine görev yapacak isimlere güvenimiz tam" dedi.