Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehirspor Balıkesirspor Baltok maçı şifresiz canlı anlatımı haberimizde. Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Balıkesirspor, Eskişehirspor'a konuk oluyor. Düşme sınırında bulunan Eskişehirspor, evinde saha avantajını kullanarak Balıkesirspor'u yenip düşme potasından uzaklamanın peşinde. Öte yandan matematiksel olarak hala play-off şansı bulunan Balıkesirspor Baltok ise deplasmandan 3 puan almanın hesabını yapıyor. Eskişehirspor geçtiğimiz 28 haftada 31 puan toplarken Balıkesirspor ise 28 maçta 39 puan topladı. Peki Eskişehirspor Balıkesirspor Baltok maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

Eskişehirspor Balıkesirspor Baltok maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

1 Nisan Pazar günü saat 18:00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS MAX 2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın skor takibi ve canlı anlatımı turkiyegazetesi.com.tr'de...

Eskişehirspor, Balıkesirspor maçına hazır

Eskişehirspor, yarın oynanacak Balıkesirspor Baltok maçı hazırlıklarını öğle saatlerinde Vali Hanefi Demirkol tesislerinde gerçekleşen antrenman ile tamamladı.

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Eskişehirspor, Balıkesirspor Baltok ile kendi sahasında karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Yücel İldiz yönetiminde yaklaşık 50 dakika süren antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Arttırmalı koşu ve 5’e 2 top kapma ile devam eden antrenman, streching ile son buldu.

Öte yandan, Vali Hanefi Demirkol tesislerinde kampa giren takım, maç saatini beklemeye geçti.