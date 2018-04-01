Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FIFA kokartlı hakemimiz Avrupa'da adından söz ettirmeye devam ediyor. UEFA, bir önceki turda olduğu gibi yine Devler Ligi'nin en kritik maçına Çakır'ı atadı.

Çakır, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Chelsea ile Barcelona arasında oynanan maçı da yönetmişti. Cüneyt Çakır, Salı günü oynanacak Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçını yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Cünet Çakır, Juventus ile Real Madrid arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçını yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek'in çizgi hakemliğini yapacağı maçın 4. hakemi ise Mustafa Emre Eyisoy olacak.

DÜNYA KUPASI'NDA DA OLACAK

FIFA geçtiğimiz günlerde Cünet Çakır'ın, 14 Haziran-15 Temmuz'da Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nda düdük çalacağını açıkladı. 2015 yılında oynanan Barcelona-Juventus UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ni Cüneyt Çakır yönetmişti.