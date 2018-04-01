Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teleset Mobilya Akhisarspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında ilginç bir an yaşandı. Emre Belözoğlu bir pozisyonda hakemin üzerine bağırarak yürüdü.

YAŞAR KEMAL UĞURLU, EMRE'YE KART GÖSTERMEK YERİNE BAĞIRMAI TERCİH ETTİ

Tecrübeli futbolcunun bu davranışına hakem Yaşar Kemal Uğurlu da aynı şekilde karşılık verdi. İkili kısa süre ağız dalaşında bulundu.

Yaşar Kemal Uğurlu'nun bu davranışın ardından Emre Belözoğlu'na sarı kart göstermemesine sosyal medyada tepki yağdı.

İşte o tepkilerden bazıları:





