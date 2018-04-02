Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş gelecek hafta oynanacak Göztepe maçı öncesi kara kara düşünüyor. Vodafone Park’ta 1-0 kazanılan Alanyaspor maçında Tolgay, Atiba ve Oğuzhan’ın sarı kart görmesiyle orta sahadaki cezalı oyuncu sayısı 4’e çıktı. Quaresma’nın da cezalı olması sebebiyle Beşiktaş’ın evinde oynayacağı Göztepe maçında neredeyse orta saha oyuncusu kalmadı. Şenol Güneş’in orta alanda kime görev vereceği merakla bekleniyor. Ayrıca Jeremain Lens’in haftalardır forma şansı bulmasına rağmen performansının giderek düşmesi de teknik heyete endişe veriyor. Ön liberoda da Gary Medel’in yanında oynamasına kesin gözüyle bakılan Necip Uysal’ın da bu sezon ligde sadece 3 maça ilk 11’de başlamış olması da bir başka olumsuzluk olarak dikkat çekiyor.



Kulübede sıkıntı

Lens, Necip, Talisca, Babel ve Medel’in Göztepe maçına ilk 11’de başlaması durumunda yedek kulübesinde orta sahada görev alabilecek isim yok gibi. Gökhan Töre geçen hafta ilk defa 18 kişilik kadroya girebilmişti. Maç kondisyonu olmayan Töre dışında siyah-beyazlıların bu sezon başka bir orta saha oyuncusu yok. Şenol Güneş orta alandaki bu kıtlığı Adriano ile aşacak gibi. Tecrübeli çalıştırıcı, daha önce forma giydiği Sevilla ve Barcelona’da zaman zaman orta sahada da görev yapan Adriano’yu Medel’in yanında oynatması bekleniyor. Bu arada Alanyaspor maçında 90 dakika forma giyen Caner Erkin’in performansını çok beğenen Güneş, bu oyuncuyu Göztepe karşısında ilk 11’de sahaya süreceği öğrenildi. > Murad Tamer