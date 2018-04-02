Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA dünyaca ünlü hakemimiz Cüneyt Çakır’ı yarın 21.45’te Torino’da oynanacak Juventus-Real Madrid maçında görevlendirdi. Şampiyonlar Ligi’nde geçen sezon final oynayan iki takımı çeyrek finalde buluşturacak mücadelede Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Allianz Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından izlenebilecek. Çakır, Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon daha önce Chelsea-Barcelona, Bayern Münih-PSG ve Atletico Madrid-Chelsea maçları gibi kritik maçlarda da düdük çalmıştı.