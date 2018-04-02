Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonluk yarışında kıyasıya bir yarış veren M. Başakşehir, Akhisar deplasmanından 3 puanla dönüp iddiasını sürdürdü. Maça damga vuran olay ise Başakşehir’in galibiyet golü öncesinde topun dışarıdan çevrilmesine ‘devam’ kararı çıkmasıydı. Maça iyi başlayan taraf ev sahibi Akhisar oldu. Henüz 13. dakikada Serginho’nun kafa golüyle öne geçen Akigolar, ilk yarıda bulduğu diğer pozisyonlardan ise gol çıkaramadı. İlk yarı Akhisar’ın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. M. Başakşehir ikinci yarıya ise adeta golle başladı. 46’da sağ kanatta İrfan Can Kahveci’nin ortasında arka direkte topla buluşan Elia skora dengeyi getirdi: 1-1.

> Kritik 3 puan

M. Başakşehir’in baskısını iyice artırdığı dakikalardı. 75’te çok tartışılacak bir pozisyonda İstanbul ekibi öne geçti. Alparslan Erdem’in aut çizgisinin dışından çevirdiği topta Visca düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi, hakem Yaşar Kemal Uğurlu, yoğun itirazlar arasında orta sahayı gösterince Başakşehir 2-1 öne geçti. 85’te Napoleoni’nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Alparslan Erdem’in şutunda, top az farkla dışarı çıkınca karşılaşma bu skorla tamamlandı. M. Başakşehir aldığı 3 puanla yarışın içinde kalırken, Akhisar 34 puanda kaldı.