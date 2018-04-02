Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan can terzi

Şampiyonluk yolunda her maçı final olarak gören Galatasaray, 5’incilik koltuğunu muhafaza etmek isteyen Trabzonspor’u ağırladı dün akşam. Sarı-kırmızılılar ilk düdükle birlikte iştahını gösterip rakibinin üzerine gitti. Kısa sürede oyun hakimiyetini ele alan ve rakibine pozisyon şansı tanımayan Fatih Terim’in öğrencileri 7. dakikada golü buldu. Sağ çaprazda rakibinden topu kapıp ceza alanınına giren Mariano, kale önüne Trabzonspor savunmasını çaresiz bırakan bir ara pası gönderdi, hemen orada biten Feghouli, topu filelere yolladı: 1-0. Golden sonra da saldıran taraf Galatasaray’dı. Orta sahada Selçuk ile Belhanda’nın uyum ve etkinliği Cimbom’u hemen tehlikeli alana yaklaştırırken, Mariano ile Feghouli ikilisi de Trabzonspor’un sol çizgisini koridora çevirdi. 17’de Selçuk’un vuruşu yan ağlarda kaldı.

> Uyarılar golü getirdi

35’te Rodrigues, Gomis ile yaptığı duvar pası organizasyonundan sonra şutunu çekti ama savunmaya takıldı. Maçın ikinci yarısına da Galatasaray hakim başladı. İlk yarıda hiç pozisyon bulamayan Trabzonspor mücadeleki ilk pozisyonu 52’de buldu. Sosa’nın harika pasıyla Muslera’yı karşısında bulan Yusuf ceza sahasına girmeden vuruşunu yaparken, Uruguaylı eldiven kalesinde devleşti. Bu bölümde üst üste iki tehlike daha yaşayan G.Saray’da Fatih Terim oyuncularına uyarılar yaparken, sonrasında sarı-kırmızılılar ikinci golü bulup rahatladı. 60’ta Okay’dan topu kapıp, kaleciyle karşı karşıya kalan Gomis, topun hafif dibine girerek TT Stadyumu’nu ayağa kaldırdı: 2-0. 90+2’de Kucka sahalarımızda ender görülen bir golle skoru ilan etti: 2-1.