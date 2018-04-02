Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adanaspor Samsunspor maçı şifresiz canlı anlatım izle haberi ile birlikteyiz. Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Samsunspor, Adanaspor'a konuk oluyor. Düşme hattı sınırında bulunan Samsunspor, Adanaspor'u deplasmanda yenerek düşme hattından uzaklaşmanın peşinde. Adanaspor ise evinde saha ve seyirci avantajını kullanarak 3 puanı hanesine yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Adanaspor, geçtiğimiz 28 maçta 34 puan toplayarak 13. sırada bulunurken, Samsunspor ise 33 puan toplayarak 15. sırada bulunuyor. Peki Adanaspor Samsunspor maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

Adanaspor Samsunspor maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

2 Nisan saat 18:00'de başlayak mücadele 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS MAX 1 kanalından naklen yayınlanacak. Mücadelenin canlı anlatımı ve skor takibi ise turkiyegazetesi.com.tr'de...

SAMSUNSPOR İLE ADANASPOR 48. RANDEVUYA ÇIKIYOR

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında karşılaşacak olan Adanspor ile Samsunspor, 48. randevularına çıkacaklar.

Ligde kümede kalma mücadelesi veren Adanaspor ile Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında çok önemli bir maçta karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Samsunspor 33 puanla 14. sırada bulunurken, 34 puan toplayabilen Adanaspor ise 15. sırada yer alıyor.

Her iki takımın daha önce karşılaştığı 47 resmi müsabakada Adanaspor’un 17, Samsunspor’un ise 15 galibiyeti bulunurken, iki ekip 15 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Adana’da oynanan 23 karşılaşmada ev sahibi takım rakibine karşı 14 kez galip gelirken, Samsunspor ise deplasmanda sadece 4 kez kazanabildi, 5 maç ise berabere sona erdi.

Bu iki takım arasında daha önce oynanan 47 karşılaşmada Adanaspor rakibine 61 gol atma becerisi gösterirken, Samsunspor’da rakip fileleri 57 kez havalandırdı. Adana’da oynanan karşılaşmalarda ev sahibi takım rakip fileleri 41 kez havalandırırken, kırmızı-beyazlı ekip ise deplasmanda 22 gol kaydetti.

1 Nisan Pazar günü saat 18.00’de 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Samsunspor'a 300 bin TL prim

Samsunspor'un Adanaspor'u mağlup etmesi durumunda takıma 300 bin TL'lik galibiyet primi dağıtılacak. Bu primin 200 bin TL'si Galip Öztürk'ten, 100 bin TL'si ise Samsun Valisi Osman Kaymak'ın girişimleriyle bir

Samsunspor'un ligde kalması adına büyük önem taşıyan Adanaspor maçı için Kayyum Heyeti de ekstra prim vermek için çalışmalarını sürdürüyordu. Dün Metro Holding Kurucu Onursal Yönetim Kurulu Başkanı Galip Öztürk, galibiyet halinde 200 bin TL'lik prim vereceğini açıkladı. Samsunspor Kayyum Heyeti'nin de Samsun Valisi Osman Kaymak önderliğinde yürüttüğü görüşmeler neticesinde ismi henüz açıklanmayan bir işadamından 100 bin TL'lik prim sözü alındı. Futbolcuların yarın saat 18.00'deki maçtan galibiyetle ayrıldıkları takdirde toplamda 300 bin TL'lik primin sahibi olmuş olacak. 300 bin TL'lik prim takımda da ayrı bir motivasyon oluşturdu.

Samsunspor maçı için bilet fiyatları açıklandı

Adanaspor Kulübü, pazartesi günkü Samsunspor maçının bilet fiyatlarını açıkladı. Buna göre Kırmızı- Beyazlı taraftarlara ayrılan bölüm 13 TL olarak belirlendi



Samsunspor pazartesi günü saat 18.00'de başlayacak maçta Adanaspor'a konuk olacak. Ligde kalma adına büyük önem taşıyan bu maç için ev sahibi Adanaspor kulübü bilet fiyatlarını açıkladı. Samsunspor taraftarı için ayrılan misafir takım tribünü fiyatları 13 TL olarak belirlendi. Kırmızı- Beyazlı taraftarların bu zorlu deplasmanda takımlarını yalnız bırakmamaları bekleniyor.