Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazişehir Gaziantep FK Adana Demirspor maçı şifresiz canlı anlatımı haberimizde. Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Gazişehir Gaziantep, Adana Demirspor'u konuk ediyor. Play-off sınırından düşmek istemeyen Gazişehir Gaziantep saha ve seyirci avantajını kullanarak evinde galibiyete uzanmanın peşinde. Öte yandan git gide düşme hattına yaklaşan Adana Demirspor ise bu kötü gidişatına Gaziantep deplasmanında dur demek istiyor. Gazişehir Gaziantep geçen 28 haftada 13 galibiyet 8 beraberlik alarak 47 puanla 5. sırada bulunurken, Adana Demirspor ise 9 galibiyet 7 beraberlikle 34 puanla 12. sırada yer alıyor. Peki Gazişehir Gaziantep FK Adana Demirspor maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

Gazişehir Gaziantep Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

2 Nisan Pazar günü saat 18:00'de Gaziantep Stadyumu'nda oynanak mücadele beIN SPORTS MAX 1 kanalından naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi ise turkiyegazetesi.com.tr'de...

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Sözeri: "Galibiyet serisine ihtiyacımız var"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Erkan Sözeri, puan kaybetmek için kredilerinin olmadığını belirterek, seri galibiyetler alarak yollarına devam etmek istediklerini söyledi.

Sözeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 11 maçın 9'unu kazandıklarını hatırlattı.

Sezon başında belirlenen Süper Lig hedefi doğrultusunda ilerlemeleri gerektiğini anlatan Sözeri, "Galibiyet serisine ihtiyacımız var. Önümüzde 6 maç bulunuyor. Bizim için her maç final. Puan kaybetmek için kredimiz yok. Seri galibiyetler alarak yolumuza devam etmeliyiz." diye konuştu.

Bu anlamda iç saha maçlarının da önemli olduğunu belirten Sözeri, şunları kaydetti:

"Özellikle iç saha maçlarında 3'er puanla yolumuza devam etmeliyiz. Bu zorlu ve güzel yolda taraftarımızla bütünleşip başarıya koşmalıyız. O yüzden bu hafta Adana Demirspor ile yapacağımız maç başta olmak üzere tüm karşılaşmalarda Gaziantepli sporseverlerin desteğine ihtiyacım var."