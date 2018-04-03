Eczacıbaşı VitrA, 19.30’da Spor Smart’tan yayınlanacak maçta deplasmanda Belarus’un Minchanka takımıyla başkent Minsk’te şampiyonluk mücadelesi verecek. Ziraat Bankası ise 19.00’da TRT Spor’da yayınlanacak maçta Rusya’nın Belgorod şehrinde Belogorie takımına misafir olacak. Öte yandan Efeler Ligi’nde Arkas ile Halkbank arasında oynanan final serisinin ikinci maçı da bugün 19.00’da başlayacak.
Filede final günü
03.04.2018 - 07:39 | Son Güncelleme: 03.04.2018 - 07:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kadınlar ve Erkekler Cev Kupası’nda finale kalan temsilcilerimiz Eczacıbaşı Vitra ile Ziraat Bankası ilk maçlarına bugün çıkacak.
Etiketler : ziraat bankası,voleybol,
553990 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/553990.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
27
18
3
6
63
29
34
57
2
Başakşehir
27
17
5
5
48
27
21
56
3
Beşiktaş
27
15
8
4
48
23
25
53
4
Fenerbahçe
27
14
9
4
54
30
24
51
5
Trabzonspor
27
11
9
7
46
39
7
42
6
Sivasspor
27
12
5
10
37
38
-1
41
7
Kayserispor
27
11
8
8
36
37
-1
41
8
Göztepe
27
11
7
9
39
41
-2
40
9
Malatyaspor
27
10
7
10
33
36
-3
37
10
Kasımpaşa
27
9
7
11
43
46
-3
34
11
Akhisarspor
27
9
7
11
37
42
-5
34
12
Bursaspor
27
9
6
12
34
37
-3
33
13
Antalyaspor
27
8
7
12
33
47
-14
31
14
Alanyaspor
27
8
4
15
41
48
-7
28
15
Osmanlıspor
27
7
7
13
38
45
-7
28
16
Gençlerbirliği
27
6
9
12
32
43
-11
27
17
Konyaspor
27
6
7
14
26
36
-10
25
18
Karabükspor
27
3
3
21
18
62
-44
12
28. Hafta Maçları
6.4.2018
Medipol Başakşehir Fk - Evkur Yeni Malatyaspor
7.4.2018
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Antalyaspor
7.4.2018
Trabzonspor - Kayserispor
7.4.2018
Beşiktaş - Göztepe
8.4.2018
Alanyaspor - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
8.4.2018
Atiker Konyaspor - Demir Grup Sivasspor
8.4.2018
Bursaspor - Kasımpaşa
8.4.2018
Fenerbahçe - Osmanlıspor Futbol Kulübü
9.4.2018
Gençlerbirliği - Galatasaray
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
29
16
8
5
58
35
23
56
2
Ümraniyespor
29
16
5
8
42
28
14
53
3
Ankaragücü
29
15
7
7
43
30
13
52
4
Gazişehir G.Ant
29
14
8
7
51
25
26
50
5
Altınordu
29
14
7
8
48
38
10
49
6
Boluspor
29
14
5
10
42
25
17
47
7
Elazığspor
29
12
8
9
46
32
14
44
8
Balıkesirspor
29
13
6
10
48
42
6
42
9
İstanbulspor
29
12
6
11
34
34
0
42
10
BB Erzurumspor
29
10
10
9
40
38
2
40
11
Giresunspor
29
10
8
11
40
35
5
38
12
Adanaspor
29
10
7
12
33
44
-11
37
13
Adana Demirspor
29
9
7
13
37
40
-3
34
14
Denizlispor
29
9
6
14
35
42
-7
33
15
Samsunspor
29
7
12
10
26
34
-8
33
16
Eskişehirspor
29
9
7
13
48
49
-1
31
17
Manisaspor
29
7
3
19
28
62
-34
15
18
Gaziantepspor
29
2
4
23
13
79
-66
7