Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eczacıbaşı VitrA, 19.30’da Spor Smart’tan yayınlanacak maçta deplasmanda Belarus’un Minchanka takımıyla başkent Minsk’te şampiyonluk mücadelesi verecek. Ziraat Bankası ise 19.00’da TRT Spor’da yayınlanacak maçta Rusya’nın Belgorod şehrinde Belogorie takımına misafir olacak. Öte yandan Efeler Ligi’nde Arkas ile Halkbank arasında oynanan final serisinin ikinci maçı da bugün 19.00’da başlayacak.