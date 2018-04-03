Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Oğuzhan Özyakup yuvadan uçmak üzere. Siyah-beyazlı yönetim kaptanı elinde tutmak isterken, 25 yaşındaki oyuncunun çok sayıda taliplisi sıraya girdi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Oğuzhan’ın transferiyle ilgili menajeri Kees Vos’tan flaş bir açıklama geldi. Avrupa’nın birçok takımından teklifler aldığı bilinen Oğuzhan Özyakup için açıklamalarda bulunan Kees Vos “Oğuzhan Beşiktaş ile sözleşme uzatmadı. Henüz bu konuda gelişme yok. Milan’ın Oğuzhan ile ilgilendiği doğru. Lazio, Marsilya, Everton ve Valencia’dan da transfer teklifleri geliyor. Ayrıca Türkiye’den de teklifler aldık. İki hafta içerisinde karar vereceğiz” dedi. transfermarketweb adlı internet sitesi de Lazio’nun 13 milyon avroluk teklifle Beşiktaş’ın kapısını çalacağını duyurdu.



Sadece Beşiktaş

Millî yıldızla yakından ilgilenen takımlardan biri de Everton. Beşiktaş’tan Cenk Tosun’u rekor bedelle transfer eden İngiliz kulübü, bu defa Oğuzhan’a kanca atmış durumda. Everton yetkililerinin, önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelerek Beşiktaş ile pazarlık masasına oturacağı belirtildi. The Sun gazetesinde yer alan haberde Everton’ın scout ekibinin Türkiye’ye gelerek Oğuzhan’ı defalarca tribünden takip ettiği belirtildi. Oğuzhan, geçtiğimiz günlerde Türkiye’de Beşiktaş’tan başka bir takımda oynamayacağını açıklamıştı. Bu sezon kendisine ilk 11’de fazla forma şansı bulamayan Oğuzhan tam 5 hafta sonra Alanyaspor maçında ilk defa ilk 11’de forma giymişti. Ancak Oğuzhan gördüğü sarı kart sebebiyle cezalı duruma düştü. Oğuzhan bu sebeple Göztepe maçında forma giyemeyecek.

Avrupa’nın lideri!

Beşiktaş, iç saha performansı bakımından Avrupa’nın beş büyük ligindeki takımlarla karşılaştırıldığında devam eden en uzun yenilmezlik serisine imza attı. Siyah-beyazlılar ligde evinde oynadığı son 40 maçta 33 galibiyet ve 7 beraberlik aldı. Beşiktaş, iç sahada 855 gündür rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Fransa’da PSG, iç sahada 39 maç yenilmezlik serisi yakalarken, Almanya’da Bayern Münih 36, İspanya’da Barcelona 31 ve İngiltere’de Manchester City 27 maç evinde rakiplerine galibiyet şansı vermedi. İtalya’da ise iç sahada uzun yenilmezlik serisine sahip takım bulunmuyor.

Kartkolik Kartal

Beşiktaş’ta bu sezon 16 futbolcu 62 sarı, 6 kırmızı kart gördü. Bu kartların karşılığında 11 futbolcu 22 maç ceza alırken, Caner Erkin’e kart harici Disiplin Kuruluna sevki sonrası verilen 6 maçlık ceza ile oyuncuların cezalı olduğu maç sayısı 28’e ulaştı. Quaresma da 6 maçlık ceza ile Q7’yi takip ederken, Medel toplam 8 sarıyla kart lideri oldu.



Sarı tehlike sürüyor

Beşiktaş, Göztepe karşısına sarı kart cezalısı Atiba, Tolgay, Oğuzhan’dan mahrum çıkacak ama tehlike bir sonraki maç için devam edecek. Çünkü takımda 2 futbolcu daha sarı kart ceza sınırında. Bu iki futbolcu da Tosic ve Caner. Ricardo Quaresma da cezasını tamamladıktan sonra ilk maçına 3 sarı kart ile ceza sınırında çıkacak.