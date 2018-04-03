Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arjantinli oyuncu, kritik Kasımpaşa maçında kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Batalla’nın forma giymediği maçlarda kazanmakta zorlanan yeşil-beyazlılar, Batalla’nın Bursaspor’a ikinci defa transfer olduğu geçen sezondan bu yana Arjantinli yıldızın oynamadığı sekiz maçta altı yenilgi, bir beraberlik ve bir galibiyet aldı. Bu maçlarda gol sorunu da yaşayan Bursaspor, sadece 5 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde ise toplamda 21 gol gördü. Bu sezon ligde Batalla olmadan şu ana kadar dört maça çıkan Paul Le Guen’in takımı bu maçların üçünde sahadan mağlubiyetle ayrılırken, bir maçta ise rakibiyle berabere kaldı. Bursaspor bu süreçte; Kayserispor ve Aytemiz Alanyaspor’a deplasmanda 3-1, bir başka deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor’a da 1-0 kaybetti. 20’nci haftada Bursa’da oynanan Beşiktaş maçı ise 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı.