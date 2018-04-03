Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray’ın golcüsü Bafétimbi Gomis, kritik Trabzonspor maçında da harika bir gole imza atarak galibiyette önemli rol oynadı. Büyük takımlara karşı oynanan maçlardaki şanssızlığını da kırmış olan Fransız yıldız, Süper Lig’de 13 farklı takımın ağlarını havalandırdı. Daha önce Mario Jardel’in “22 golle Galatasaray’da lig maçlarında en çok atan yabancı futbolcu” unvanını tarihe gömen Gomis, şu an 26 gole ulaşmış durumda. Gol krallığında rakipsiz şekilde zirvede olan 32 yaşındaki futbolcunun hedefi “Türkiye’deki en büyük yabancı kral” olmak. Gomis’in öncelikli hedefi Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza’yı geride bırakmak.



Rekorlara az kaldı

Fenerbahçeli Alex 2010-11 sezonunda 28 golle gol kralı olmuştu. Gomis, Süper Lig’de 3 gol daha kaydederse, lig tarihinin bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcusu olacak. Ama Gomis’in bir hedefi daha var. Fransız santrfor lig bazında Jardel’i geride bıraksa da bir sezonluk genel toplamda Jardel’i henüz yakalayamadı. Brezilyalı 2000-01 sezonundaki lig, kupa ve Avrupa’da toplam 32 gol kaydetmişti. Gomis ise kupa ve ligde toplam 29 defa skor üretti. Gomis kalan dilimde 4 gol daha atarsa bu alanda da unvanı eline geçirmiş olacak.

Sadece bir çalışma

Trabzonspor maçı sonrası gündemi meşgul eden skorboarddaki “Şampiyonların kupası müzesinde olur” görseliyle ilgili Galatasaray’da yeni açıklama geldi. Resmî siteden yapılan açıklamada “İnceleme ve alınan savunmalar sonucunda tanıtımın rakip takım ya da camiaları küçük düşürme hedefi olmadan stadımızdaki ilk maçta yayınlanmak üzere öngörülmüş bir çalışma olduğu tespit edilmiştir. Ancak bu yayını hazırlayan ilgililer, daha dikkatli olmaları konusunda uyarılmışlardır” denildi.

Bonservisi Tarık’ın yarısı

Galatasaray’ın belki de bu sezonki nokta atışlarının başında yer alıyor Fransız yıldız. Bafétimbi Gomis sezon başında Swansea City’ye 2,5 milyon avro ödenerek alınmıştı. Sarı-kırmızılılar, takıma hiç katkısı olmayan Tarık Çamdal’a 2014’te 4 milyon 750 bin avro bonservis ödemişti.

Taraftarın sevgilisi oldu

Galatasaray tribünlerinin bu sezonki sevgilisi hiç kuşkusuz Bafétimbi Gomis. Attığı gollerin yanısıra kendine özgü gol sevinçleriyle de taraftarı mest eden Fransız futbolcu “O sen olsa bari” isimli şarkıyla da özdeşleşti. Gomis şimdiden taraftarın gönlünde efsaneleşti.

Takıma bir gün izin

Galatasaray takımı Trabzonspor galibiyetinin ardından dün Florya’da toplandı. Mücadelede ilk 11’de forma giyen oyuncular, günü salondaki yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncuların yer aldığı sahadaki antrenmanda ise ivmelenme ve sürat çalışmasının ardından koşu yapıldı. Fatih Terim takıma bir gün izin verirken, G.Birliği maçı hazırlıkları yarın 11.00’de başlayacak.



Mariano tam isabet

Galatasaray’da kısa süreli form düşüklüğü yaşayan Mariano, Trabzonspor maçıyla sezon başındaki günlerine döndü. Brezilyalı futbolcu yaptığı harika asistin yanı sıra, kendi koridorunu son derece etkili kullandı. Maçta fark oluşturan tecrübeli sağ bek 34 pasının hepsinde isabet bularak bu alanda da zirvede yer aldı. Mariano ligde de 5. asistine ulaştı.