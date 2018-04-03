Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezonun ilk yarısının sonundaki bordo-mavi sevincin de adı Rıza Çalımbay şu anki hüznün adı da... Çalımbay’ın göreve gelmesinin ardından iyi bir seri yakalayan ve zirveyle açığı kapatan Trabzonspor, lider Başakşehir’in 5 puan gerisine geldiğinde 16. haftaydı. Karadeniz ekibi 1,75 puan ortalamasıyla oynuyordu. Ancak sonrasında ve 2018’de işler hiç de iyi gitmedi. Karadeniz ekibi 16. haftadan sonra 11 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 14 puan toplarken 19 puan kaybetti. Sadece bununla sınırlı mıydı? Arada Ziraat Türkiye Kupası’na da veda edildi, kupa özlemi de 8 yıla çıkmıştı. Galatasaray maçıyla beraber 161 gün sonra deplasmanda mağlubiyet gelirken aynı zamanda İstanbul’da da ilk yenilgi geldi. Bordo-mavililer daha önce Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş ile berabere kalmıştı. Bu yılın kötü sonuçlarında ve son Galatasaray mücadelesindeki taktik anlayış da eleştiri aldı, tablonun sorumlusu olarak Rıza Çalımbay’ın yanlışları gösterildi. Kadroda istikrarı sağlayamaması, “korkak futbol” anlayışı, stoperlerle sürekli oynaması tepkilerin ana başlıklarıydı.

Olcay’a büyük tepki

Trabzonsporlu Olcay Şahan, kaybettikleri G.Saray maçı sonrası oyundan çıkarken Beşiktaş’la özdeşleşmiş “Kartal pençesi” hareketi yapınca bordo-mavili taraftarların hışmına uğradı. Siyah-beyazlı taraftarların hoşuna giden bu hareket, bordo-mavililer, Olcay’ın takımdan kovulmasını istedi.



Ağaoğlu: Sabır yok

8 Nisan’daki seçimde aday olan Ahmet Ağaoğlu, haber61’e konuştu: İnsanların (listesi konusunda) 1 haftaya bile tahammülü yok. Biz bu insanlardan 3 sene sabır istiyoruz. Bekleyelim... Asbaşkanlık önemli değil esas olan yönetim listesinin aynı kafa yapısına sahip olması.