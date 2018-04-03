Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Seçim sürecine beklenenden erken giren Fenerbahçe, millî maç arasının ardından karşılaştığı Kayseri deplasmanında rahat kazandı ve yeniden lige döndü. Şampiyonluk yolundaki bütün rakiplerinin kazandığı haftada adeta “Ya tamam ya devam” maçına çıkan sarı-lacivertliler zor deplasmanda üç puanı 5-0’lık skorla alırken, İspanyol golcü Roberto Soldado performansıyla göz doldurdu. Maça atak bir futbolla başlayan Kayserispor 4. dakikada Deniz Türüç ile gole yaklaştı ama millî futbolcunun müsait pozisyonda çıkardığı şut kaleyi bulmadı. Fenerbahçe’yi öne geçiren gol ise 8’de geldi. Mehmet Topal’ın savunmanın arkasına attığı derin pasa iyi hareketlenen Soldado, güzel bir kontrolün ardından kariyerinin ilk Süper Lig maçına çıkan 20 yaşındaki kaleci Vedat Karakuş’u mağlup etti: 1-0. Kayserispor bu golün şokunu atlatamadan 12’de sahneye çıkan Aatıf takımını rahatlattı. Ceza sahası dışında topla buluşan Faslı yıldızın sert ve düzgün şutu üst direğe de çarparak filelerle buluştu: 2-0.



Kapanış Giuliano’dan

Erken yenen gollerin de etkisiyle oyundan düşen Kayserispor rakip kalede tehlike oluşturmakta zorlanırken, ilk yarıda son sözü yine Soldado söyledi. Giuliano’nun şık topuk pasında topla buluşan İspanyol, bir kez daha klasını konuşturdu ve Fenerbahçe soyunma odasına 3-0 önde girdi. İkinci yarıya da iyi başlayan Aykut Kocaman’ın takımı 58’de Isla’dan formayı kapan Şener’in golüyle farkı dörde çıkardı. Dirar’ın asistinde topla buluşan tecrübeli oyuncu kaleci Vedat’ı kapattığı köşeden avladı: 4-0. 86’da savunma arkasına koşu yapan Dirar’ın pasına iyi bir son vuruş yapan Giuliano maçın skorunu ilan etti: 5-0.

Hiç hata lüksümüz yok

Roberto Soldado maçın ardından, “Bu galibiyet bize güven verdi. Takım çok arzuluydu. İçinde bulunduğumuz dakikadan ligin sonuna kadar olan süreç bizim için önemli. Hata lüksümüz kalmadı. Aslında G.Saray derbisinde de iyiydik fakat golü bulamadık” dedi.

Bu maç çok önemliydi

Dün gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Aatıf Chahechouhe, “Bu maç bizim için önemliydi. Rakiplerimiz kazanmıştı. Kazanamasaydık bizim adımıza kötü olacaktı. Salakça bir sarı kart gördüm. Bir yandan belki kart vermez diye düşündüm ama hakem gösterdi” dedi.

Deplasman iç saha gibi

F.Bahçe dünkü galibiyetle birlikte ligin deplasman lideri oldu. Oynadığı 14 dış saha maçından 7 galibiyet 5 beraberlikle 26 puan çıkaran Sarı Kanarya’yı 24 puanla Başakşehir ve 20 puanla Beşiktaş izliyor.

Sonuna kadar kovalayacağız

Maç sonrasında konuşan F.Bahçe çalıştırıcısı Aykut Kocaman, “Millî maç dönüşleri her zaman için zor olur. Konsantrasyonu toplamak güçtür. Ama rakibimize karşı çok iyi oyun çıkardık” derken, “Ligin zirvesini sonuna kadar kovalayacağımızı bir kez daha gösterdik. Kayseri gibi bir deplasmandan 3 puanı hem kolay hem farklı bir şekilde almak son derece önemli. Rakibimizin eksikleri de buna vesile oldu ama yine de Fenerbahçe olarak gücümüzü gösterdik” dedi. Kocaman, “Şampiyonluk yarışı nereye kadar nasıl gider bilinmez. Süper Lig’de değişkenlik çok fazla. Herkesin birbiriyle maçları var. Sıralamanın ne olacağı belli olmaz. G.Saray evinde Başakşehir ve Beşiktaş’la oynayacak” yorumunda bulundu. Aziz Yıldırım’ın, “Seçimi kazanırsam Kocaman’la devam edeceğim” sözleri sorulan hoca, “Zihnimde hiçbir şey yok. Hakikaten yok. Bir yorum yapmak istemiyorum. Şu 7 maçı kazanalım önce. Başkan bize her zaman destek verdi. Ona müteşekkirim” karşılığını verdi.