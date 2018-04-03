Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Kayseri’de bir kolejde düzenlenen söyleşiye katıldı. Okul bahçesinde öğretmenler ve öğrenciler tarafından Fenerbahçe Marşı’yla karşılanan Yıldırım, Alex’in Türkiye’ye geldiği ilk seneler iyi performans sergilediğini ama daha sonra sorunlar yaşadığını ifade ederek, “Türkiye Alex’i tanımazken ben, Mahmut Uslu Bey, yönetimdeki diğer arkadaşlar Alex’in menajeriyle konuşarak o zaman Nobre’yi aldık, onu alırken Alex’in pazarlığını da yaptık. Eşi doğum yapacağı için 6 ay sonra getirdik ama menajeriyle ocak ayında anlaştık. Bazı insanlar yazılar yazdılar, ‘Alex Türkiye’ye gelmez, insanları kandırıyorsunuz’ diye. Sonra Alex Türkiye’ye geldi. İlk başta gayet faydalıydı. Belli bir noktadan sonra sıkıntılar yaşandı. Daha sonra sizin büyükleriniz tarafından statta yuhalandı. 50 bin taraftar, sizin gibi Fenerbahçe taraftarı tarafından yuhalandı. Bir tek Aziz Yıldırım ayağa kalktı ve alkışladı” diye konuştu.



“Büyük kaos olurdu”

Yıldırım sonrasın da ayrılık sürecini değerlendirip Alex’in Almanya’nın Herta Berlin takımına transfer olmak isteğini ancak onların verdiği ücretten fazlasının verilerek takımda kaldığını da vurgulayarak “Başımıza 3 Temmuz olayı geldi. Biz yokken Aykut Kocaman ile aralarında sürtüşmeler oldu. Aykut Hoca kendi sistemine uymadığı için bazen oynatmadı, bazen oynattı. O hocaya tavır koydu. Aykut Kocaman bize Alex’le çalışamayacağını ifade etti. Ben Alex’e ‘Ne istiyorsun’ diye sorduğumda ‘Ben memleketime gitmek istiyorum’ dedi. Biz de alacaklarını ödedik ve memleketine gönderdik. Alex’i göndermeseydik antrenmana da alınmayacaktı, büyük bir kaos olacaktı. Bizde kaide, daima kulübe yardım eden ve kulübün yanında olan insanları korumaktır. Alex’i bu kadar büyütmeyin, eğer o kadar büyük olsaydı şu ana kadar bir takım çalıştırırdı, bir yere sportif direktör olurdu. Bu kulüpten Canlar, Lefterler, Cihatlar şarkılarını söylediğimiz insanlar gelip geçmiştir. Biz de gelip geçiciyiz ama bundan sonra da iyi oyuncular transfer etme mecburiyetimiz var. Onu da yapacağız” dedi.

YILDIRIM’IN ZOR ANLARI

Kolejdeki panelde Galatasaraylı bir taraftar, Aziz Yıldırım’a, “Şampiyonluk yarışında favoriniz hangi takım?” sorusunu yöneltti. Aziz Yıldırım’ın soru karşısında bir süre gülümsemesi ve cevap vermemesi salonda kahkahalarla karşılandı.