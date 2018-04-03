Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto 1. Ligde istediği sonuçları alamayarak 16. sıraya gerileyen Eskişehirspor, maddi imkansızlıkların yanında sportif başarı da elde edemiyor.

Son olarak dün Balıkesirspor'a evinde 3-1 yenilen Es-Es, son 4 maçından puan alamamış oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında istifasını vereceğini söyleyen Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, son olarak Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal ile görüşme yapacağını dile getirdi. Eğer Yücel İldiz bu görüşme sırasında istifa ederse, Eskişehirspor'un Yılmaz Vural ile temasa geçeceği öne sürüldü.

YILMAZ VURAL KENDİSİ İLE İRTİBATA GEÇİLMEDİĞİNİ DİLE GETİRDİ

İHA Muhabirinin telefonla ulaştığı Yılmaz Vural ise, Eskişehirspor'un kendisi ile irtibata geçmediğini dile getirdi. Halen takımın bir teknik direktörünün bulunduğuna işaret eden tecrübeli çalıştırıcı, ortaya çıkan iddialardan yeni haberdar olduğunu ifade etti.