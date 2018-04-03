Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sevilla Bayern maçı hangi kanalda saat kaçta izlenecek ve Sevilla Bayern Münih maçı Tivibu Spor 3 şifresiz izle ile ilgili aradıklarınıza buradan ulaşabilirsiniz. Şampiyonlar Ligi’nde Çeyrek Final heyecanı başlıyor. Bu akşam Sevilla, Bayern Münih’i konuk ederken; Juventus ise Real Madrid'i ağırlayacak. Futbol severler ise Bayern Münih Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek? gibi sorulara cevap arıyor. Tivibu Spor 3 ekranlarından şifreli yayınlanacak Sevilla Bayern Münih maçını şifresiz izlemek için aşağıda belirttiğimiz linke tıklamanız yeterlidir. Yönlendirilen sayfada ücretli üyelik işlemlerini gerçekleştirdiğiniz an, Sevilla Bayern Münih maçını şifresiz canlı olarak izleyebilirsiniz.

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Sevilla - Bayern Munih maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam saat 21:45'de başlayacak mücadele Tivibu Spor 3 kanalından canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı anlatımı ve skor takibi turkiyegazetesi.com.tr'de...

Manu'yu elediler

Sevilla bu sezon Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda mücadele etmiş ve Liverpool'un ardından 9 puanla gruptan ikinci sırada çıkmıştı. İngiliz devi Manchester United ile eşleşen İspanyollar ilk maçta rakibi ile 0-0 berabere kalmış ikinci maçta ise deplasmanda 2-1'lik galibiyet alarak adını çeyrek finale yazdırmıştı.

1 kez yenildiler

Bayer Munih Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nda mücadele etti. PSG ile aynı puanı alan Almanyar gruptan ikinci çıkarak son 16 turunda Beşiktaş ile eşleştiler. Grupta sadece PSG'ye yenilen Bayern Beşiktaş'ı iki maçta da yenerek çeyrek finalde Sevilla ile eşleşti.