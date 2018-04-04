Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barcelona Roma maçı şifresiz canlı anlatımı haberimizde. Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Cengizli Roma, İspanyol devi Barcelona'ya konuk oluyor. Heyecanla beklenen mücadelede malesef milli oyuncumuz Cengiz Ünder sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Roma, çeyrek finale Shakhtar'ı eleyerek gelirken, Barcelona ise İngiliz devi Chelsea'yi geçmişti. Dev karşılaşma Tivibu Spor 3'ten şifreli olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın şifresiz canlı anlatımı ise turkiyegazetesi.com.tr'de olacak. Peki Barcelona Roma maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz? İşte detaylar...

Barcelona - Roma maçı hangi kanalda, saat kaçta?

4 Nisan Çarşamba günü saat 21:45'de başlayacak karşılaşma Tivibu Spor 3'ten canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar turkiyegazetesi.com.tr'de...

MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Pique, Umtiti, Alba, Dembele, Paulinho, Rakitic, Iniesta, Messi, Suarez

Roma:​ Alisson, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, Pellegrini, Rossi, Strootman, Gerson, Perotti, Dzeko

Tek mağlubiyet kral kupasında

Messili Barcelona bu sezon İspanya La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde mağlubiyet yüzü görmedi. Katalan ekibi tek mağlubiyetini Espanyol karşısında Kral Kupası'nda aldı.

Barcelona Şampiyonlar Ligi grup aşamasında D Grubu'nda mücadele etti ve Juventus'un önünde gruptan lider çıktı. İngiliz ekibi Chelsea ile eşleşen Barça rakibi ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı, kendi sahasında çıktığı maçı ise 3-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Gruptan lider çıktılar

Juventus ile birlikte çeyrek finale kalan Roma Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda mücadele etti. Gruptan 11 puanla lider çıkan Cengiz Ünder'in takımı ardından Ukrayna ekibi Shakhtar Donesk ile eşleşti. İlk maçta Roma 2-1 mağlup olsa da ikinci maçı 1-0 kazanadarak Barcelona'nın rakibi oldu.