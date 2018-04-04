Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Liverpool Manchester City maçı şifresiz canlı anlatımı haberimizde. Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Liverpool, Manchester City'i konuk ediyor. Liverpool, kendi evinde Manchester City'e karşı avantajlı bir skor almanın peşinde. Premier Lig'in gözde takımı Manchester City ise Liverpool deplasmanında turu yarılamak istiyor. Peki futbolseverlerin merakla beklediği Liverpool Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? İşte detaylar...

Liverpool - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta?

4 Nisan Çarşamba günü saat 21:45'de başlayacak karşılaşma Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Karius, A.Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson, Chamberlain, Henderson, Milner, Salah, Mane, Firmino

Manchester City: Bravo, Walker, Kompany, Otamendi, Laporte, Bruyne, Fernandinho, Silva, Sterling, Sane, Aguero

Gruplarda yenilmediler

Şampiyonlar Ligi'de bu sezon E Grubu'nda mücadele eden Liverpool gruptan na mağlup lider çıkmayı başardı. Jürgen Klopp'un öğrencileri 6 maçta 3 galibiyet 3 de beraberlik aldılar. Çeyrek finalde ise Porto ile eşleşen Liverpool ilk maçta rakibini 5-0 yendi. İkinci maçta 0-0 berabera kalarak çeyrek finale yükseldi.

City gümbür gümbür

İngiltere Premier Lig'de fırtınalar estiren Manchester City 16 puan farkla lider durumda. City bu hafta kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Guardiola'nın öğrencileri Şampiyonlar Ligi'nde de grubunu lider tamamladı. İlk 5 maçını kazanan City son maçında yedek ağırlıklı kadro ile çıktığı maçta Shakhtar'a mağlup oldu.