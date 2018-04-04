Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray’da 31 Mart tarihinde gerçekleşen olağan genel kurul toplantısı, 2011’deki tarihî kongreden sonraki en olaylısıydı. Fiili müdahalelerin dahi gerçekleştiği genel kurulda en akılda kalıcı görüntü ise eski başkan Dursun Özbek’in ibra edildikten sonra sahneye çıkması ve sahneden parmağıyla işaret ederek “Görüşeceğiz, görüşeceğiz seninle” diyerek gözdağı verir tarzda bağırmasıydı. Peki, Özbek’in “Görüşeceğiz” dediği genel kurul üyesi kimdi? O kişi; başını Fatih Altaylı, Özer Saraçoğlu gibi camianın önemli isimlerinin çektiği gruptan olan, Sportif AŞ yöneticisi Burak Elmas’la da dostluğu bulunan reklamcı Alper Üner’di. Kongre sonrası Üner, Dursun Özbek’in o sözleri kendisini yönelik sarf ettiğini kabul etti ve sebebini şöyle açıkladı: “20 Ocak’ta ona ne yaptığımı biliyor da o yüzden.”



Karşılıklı güç gösterileri

Galatasaray Genel Kurul Üyesi Alper Üner, 20 Ocak’taki olağanüstü seçimli kongrede Dursun Özbek’in başkanlıktan düşürülmesinde Mustafa Cengiz’in de başkan olmasında önemli rol oynadığını ima ederek, genel kurul sonrası da bu yöndeki telkinlerine devam etti ve mayıs için çalışmalarını sürdüreceğini mesajını verdi. Ayrıca Trabzonspor karşılaşmasında Burak Elmas, Özer Saraçoğlu, Alper Üner birlikte fotoğraf koyarak, Özbek cephesinin güç gösterisine âdeta misilleme yaptı.



İbradan önce 70 kişi

Genel Kurul’da, Denetim Kurulu üyesi Reha Ünsay ve Emir Otluoğlu’nun fatura sunumlarından sonra tansiyon yükselmiş, özellikle Fatih Altaylı’nın konuşması sırasında da rüzgâr Dursun Özbek’in aleyhine dönmüştü ancak bütün bu görüntüye rağmen Özbek, üyelerin yaklaşık yüzde 90’ı tarafından ibra edildi. Özbek’e muhalif grupların ve Mustafa Cengiz destekçilerinin iddiasına göre ise ibra oylamasından hemen önce yaklaşık 70 kişilik bir grup toplantıya son anda dâhil oldu ve sloganlarla kongrenin gidişatını etkiledi.

İroniydi ama...

Trabzonspor maçı sonrası skorborda yansıtılan, “Şampiyonların kupası müzesinde olur” mesajına değinen Başkan Cengiz, “İroni yaptık. Hiçbir camiaya kastımız yoktu. Rakibe saygı duyarsanız, kendinize de duyarsınız. Biz ironi yapmaya kalkınca bir maç sonrası galibiyetimizi unutup, bunun herhangi bir takım ya da camia için kasıt taşımadığını bütün gün anlatmakla geçirdik” sözlerini kullandı.