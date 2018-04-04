Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2017-2018 normal sezonunun son haftasında yarın ve 6 Nisan Cuma günü oynanacak maçlarla play-off eşleşmeleri belli olacak.

Ligde 30. hafta maçları öncesi play-off'a kalan 8 takım da belli oldu. CSKA Moskova, Fenerbahçe Doğuş, Olympiakos, Real Madrid, Panathinaikos Superfoods, Zalgiris, Baskonia ve Khimki play-off biletini aldı.

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonunda 29. hafta sonunda ligde ilk 2 sıra da kesinleşti. CSKA Moskova normal sezonu lider, Fenerbahçe Doğuş ise ikinci sırada bitirmeyi garantiledi. Son hafta maçları bu sıralamayı değiştirmeyecek.

Son maçlarda, 3 ila 8. sıradaki takımlar belli olacak ve çeyrek final eşleşmeleri ortaya çıkacak.

Fenerbahçe Doğuş'un muhtemel rakipleri

Normal sezonu 2. sırada bitirmeyi garantileyen Fenerbahçe Doğuş'un çeyrek finalde muhtemel 3 rakibi bulunuyor.

Play-off'ta normal sezonu 7. sırada bitirecek takımla eşleşecek son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, 30. maçların ardından Khimki, Baskonia ve Zalgiris takımlarından biriyle eşleşecek.

Rakibi 3'lü averaj belirleyebilir

Sarı-lacivertli takımın rakibini 3'lü averaj belirleyebilir.

Son maçlar öncesi Zalgiris'in 17, Baskonia ve Khimki'nin ise 16'şar galibiyeti bulunuyor.

Ligin son haftasında Zalgiris deplasmanda Olympiakos, Khimki İspanya'da Barcelona Lassa, Baskonia ise sahasında Anadolu Efes'le karşılaşacak.

Bu 3 takım da maçlarında aynı sonuçları alırsa Fenerbahçe Doğuş'un rakibi İspanyol ekibi Baskonia olacak. Zalgiris'in kazanması, Khimki'nin kaybetmesi durumunda da Baskonia ne sonuç alırsa alsın Fenerbahçe Doğuş'un play-off'ta karşısına çıkacak.

Rus temsilcisi Khimki ile Baskonia maçlarını kazanır, Zalgiris ise deplasmanda Olympiakos'a kaybederse 3 takımın da puanları eşit olacak ve devreye 3'lü averaj girecek. Bu durumda Baskonia 6'ncı, Khimki 7'nci, Zalgiris ise 8'inci olacak ve Fenerbahçe Doğuş, Khimki'yle eşleşecek.

Zalgiris'le eşleşmesi için iki ihtimal

Fenerbahçe Doğuş'un Zalgiris'le eşleşmesi için ise iki ihtimal bulunuyor.

Zalgiris son hafta Olympiakos'a kaybeder, Khimki ya da Baskonia'dan sadece biri galip gelirse Litvanya ekibi ikili averajda diğer iki takımdan da geride olduğu için sezonu 7. bitirip Fenerbahçe Doğuş'un rakibi olacak.

Saha avantajına iki takım talip

Normal sezonu 4. sırada bitirerek saha ve seyirci avantajını alabilmek adına 2 takım son hafta mücadele edecek.

Şu an 4. sırada yer alan Real Madrid ile 5. Panathinaikos Superfoods'un 18'er galibiyeti var.

Son hafta Real Madrid, Brose Bamberg'i konuk ederken, Panathinaikos Superfoods İtalya'da AX Armani Exchange Olimpia Milan'la karşılaşacak.

İki takım da aynı sonucu alması durumunda ikili averajda rakibinin önünde olan Real Madrid, sezonu 4. sırada tamamlayacak.