Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​THY Avrupa Ligi'nin son haftasında yarın İspanya'nın Baskonia takımına konuk olacak Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, rakipleri karşısında iyi basketbol oynamaya çalışacaklarını söyledi.

Karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulunan Ataman, Anadolu Efes için kötü geçen bir Avrupa Ligi sezonunu, disiplinli oynayarak tamamlamak istediklerini belirterek, "Derrick Brown ve Doğuş Balbay'ın sakatlıkları var. Bu nedenle bu iki oyuncumuzu İspanya'ya götürmeyeceğiz. Baskonia karşısında iyi basketbol oynamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"Avrupa Ligi'nde bu sezonki son maçımızdan galibiyetle ayrılmak istiyoruz"

Lacivert-beyazlı takımın 19 yaşındaki oyuncusu Yiğitcan Saybir ise Avrupa'da sezonun son maçına çıkacaklarını hatırlatarak, "Elimizden gelen mücadeleyi ortaya koyacağız. Maçı kazanmak istiyoruz. Zorlu bir deplasman olacak. Avrupa Ligi'nde bu sezonki son maçımızdan galibiyetle ayrılmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.