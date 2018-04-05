Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanyol devi Barcelona, Camp Nou'da İtalyan ekibi Roma'yı konuk etti. Barcelona, Rossi'nin 38. dakikada kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda ev sahibi ekip, rakibi karşısında etkisini daha da artırdı. 55. dakikada Kostas Manolas'ın kendi kalesine attığı golle Barcelona farkı 2'ye çıkardı. 59. dakikada Gerard Pique skoru 3-0 getirdi. Roma 80. dakikada Dzeko'nun golüyle farkı yeniden 2'ye indirse de 87. dakikada Suarez maçın skorunu belirledi. 4-1 Öte yandan Roma'da forma giyen Cengiz Ünder, sakatlığından dolayı mücadele forma giyemedi.