Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ronaldo’nun Manchester United’dan takım arkadaşı Rio Ferdinand Juventuslu taraftarların bile Ronaldo’nun golünü alkışlamasına dikkat çekerken, “Ronaldo çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Gerçekten acımasız” şeklinde konuştu. İngiliz futbolunun unutulmaz golcüsü Gary Lineker ise daha önce de birçok güzel gol gördüğünü ancak Ronaldo’nun golünün sıradışı olduğunu belirtirken, “Ronaldo’nun golü kesinlikle olağanüstü” ifadelerini kullandı.

Bir sezon Real Madrid forması da giyen Michael Owen yıldız oyuncunun her iki golüne de övgüde bulunurken, “İlk gol harikaydı. İkincisini ise tanımlayabilecek kelime bulamıyorum” dedi. Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri de maç sonrası yaptığı açıklamada 33 yaşındaki oyuncunun hakkını teslim ederken, “En iyi takımlar Real Madrid ve Barcelona. Çünkü birisinde Ronaldo diğerinde Messi oynuyor” dedi. Geçtiğimiz günlerde Los Angeles Galaxy ile anlaşan Zlatan Ibrahimovic de Ronaldo’nun golünü beğendiğini ancak bunu bir de kendisinin İngiltere Millî Takımı’na attığı gibi 40 metreden denemesi gerektiğini söyledi. Ronaldo’nun golüne övgüler sadece futbol dünyasıyla sınırlı kalmazken, dünyaca ünlü basketbolcu Cleveland Cavaliers’in yıldızı LeBron James de şaşkınlığını gizleyemeyenler arasında yer aldı. Maç sonrası vuruş anının fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan LeBron, “Bu hiç adil değil, ayıp!” notunu düştü.

"KARİYERİMİN EN İYİ GOLÜYDÜ"

Röveşata golü sonrası Juventus taraftarlarının da alkışını alan Ronaldo, “Kariyerimdeki en güzel goldü. Böyle bir statta alkışlanmak eşi benzeri olmayan bir tecrübe. Benim için müthiş bir şey yaptılar” ifadesini kullandı. Hocası Zidane ise “Ronaldo’nun golü, şimdiye kadarki en iyilerinden biriydi, ama benim Leverkusen’e attığım kadar iyi değildi” dedi.