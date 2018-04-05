Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Türkiye’nin gündemine Lyon’daki performansıyla oturan Fransız yıldız Mathieu Valbuena’nın Fenerbahçe’ye transferi olay olmuştu. Sezona iyi başlayan Valbuena ligin ilk 5 haftasında 3 gol, 2 asistlik performansıyla göz doldurmuştu. Ancak Fransızın krallığı Osmanlı beraberliğiyle son buldu. İlk 11 haftada ilk 11’in değişmezi olan Valbuena, sonraki 16 karşılaşmanın da sadece 4’üne as kadroda başlayabildi. Üç farklı kulvarda toplam 32 maça çıkan ve 6 gol, 15 asistle skora en çok katkı yapan oyuncu durumunda olan 33 yaşındaki yıldız, teknik direktör Aykut Kocaman’ın oyun disiplinine uymadığı için kulübeye çakılı kaldı. Kocaman, yapılan tüm uyarıları kulak ardı ederek bildiğini okumaya devam eden Valbuena’nın üzerini çizerken Fransız oyuncu da gemileri yaktı.

Topun ağzında 7 isim var

Mathieu Valbuena, verdiği her röportajda Fenerbahçe’de ayrılmayı düşünmediğini söylese de, Fransız oyuncunun kulübede oturduğu Kayseri maçında gol sevinçlerine katılmaması veda mesajı olarak yorumlandı. Fenerbahçe Yönetimi, Valbuena için Çin ve Arap ülkelerinden gelen cazip teklifleri değerlendirerek kârlı bir ayrılık planlıyor. Valbuena ise kariyerini Avrupa’da sürdürmek istiyor. Kesin olan ise Fransızın yeni sezon kadrosunda düşünülmediği. İpi çekilen tek oyuncu Valbuena da değil. Volkan’ı kesmesi beklenirken kulübeye çakılan Kameni, mecburen takımda kalan Ozan da gönderilecekler listesinin başında. Ayrıca Elif’in kiralanması planlanırken, Neto’nun da satın alma opsiyonu kullanılmayacak. Janssen’le de devam edilmesi öngörülmüyor. Fernandao’a da bir diğer zayıf halka.

Failler bulunmalıdır

Rizespor deplasmanı dönüşünde Fenerbahçe takım otobüsüne yapılan saldırının üzerinden tam 3 yıl geçti. Başkan Aziz Yıldırım konuyla ilgili olarak, “2006 yılından itibaren FETÖ’nün devlete ele geçirme operasyonunda Fenerbahçemiz de devletin bir kurumu olarak yer almıştır. Rize’de takım faili meçhul bir cinayete gitmek üzereyken, otobüs kaptanın yaralanması ile ölümden dönmüştür. Bu olay hâlâ aydınlatılamamıştır. İçişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı ve Başbakan’a bu olayın faillerinin bulunması gerektiğini tekrar iletiyorum ve bekliyoruz. Fenerbahçe dışında herkes FETÖ karşısında yenilgiye uğrardı. Bizim mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Bu terör örgütü temizlenmediği müddetçe bu ülkede huzur bulamayız” ifadelerini kullandı.

Soldado korta çıktı

Kayseri’de 2 gol, 1 asistle coşan Roberto Soldado, dün ise kortta boy gösterdi. İspanyol yıldız, Dünya Otizm Haftasında, kamuoyunun dikkatini otizme çekmek için, Tohum Otizm Vakfı ve İstanbul Büyük Kulüp tarafından düzenlenen organizasyonda Türkiye’nin ilk ve tek lisanslı otizmli tenis oyuncusu Burak Erdoğan’a rakip oldu. Gösteri maçı öncesi açıklamalarda bulunan Soldado, “Otizmin ne olduğunu gayet iyi biliyorum” derken, “Biraz tenis oynamışlığım var ama bu şu ana kadar çıktığım en zor maçlardan biri olacak” ifadesini kullandı. Golcü oyuncu, Fenerbahçe’nin şampiyonluk mücadelesiyle ilgili olarak ise, “Fenerbahçe gibi bir kulüp hiçbir zaman pes etmez. Kalan 7 maçtan 21 puan çıkartırsak şampiyon olabileceğimizi düşünüyorum. Evet çok zor ama biz elimizden geleni yapacağız” açıklamasında bulundu.