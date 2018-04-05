Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Orta sahada dört as oyuncusunu cezalı olduğu için Göztepe maçında kullanamayacak olan Beşiktaş’ta Gökhan Töre’ye gün doğdu. Yaşadığı sakatlık sonrası eski formuna geri dönmek için kendisini çalışmalara veren Töre, 682 gün sonra Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında kadroya alınmıştı. 2015-2016 sezonu şampiyonluğunda önemli katkıları olan yıldız oyuncu, takımdaki eksikler sebebiyle yeniden göze girdi. Teknik direktör Şenol Güneş, antrenmanlarda özel olarak görüştüğü 26 yaşındaki oyuncuya, “Hazır ol” mesajı verdi. Gökhan Töre de hırsıyla ve çalışmalardaki başarısıyla hocasına güven verdi. Siyah-beyazlı forma ile Vodafone Park’a yeniden çıkmak için sabırsızlanan Töre’nin, sezon başından bu yana bekleneni veremeyen ve son haftalarda da formu iyice düşen Lens’ten formayı kapıp kapamayacağı büyük merak konusu.

Yönetim baskısı

İki kanat oyuncusu karşılaştırıldığında Gökhan Töre’nin maç kondisyonunun olmaması en büyük dezavantajı. Ancak hırsı ve kendini yeniden gösterme isteği ibreyi Töre’ye yöneltiyor. Jeremain Lens her ne kadar sürekli olarak forma giyse de sahada yokları oynadığı için yedek soyunabilir. Şenol Güneş’in tercihini etkileyebilecek bir diğer önemli konu ise Lens ile sezon öncesi yapılan 5 yıllık mukavele. Yönetimin, Hollandalı yıldızın kazanılmasını istediği için Şenol Güneş’e baskı yaptığı biliniyor. Takımda ciddi eksikliklerin yaşandığı dönemde uzun süredir forma giymeyen Gökhan Töre’nin tercih edilmesi, Hollandalı yıldızın öz güveninin daha da azalmasına yol açabilir. Kritik haftalarda skora katkı yapacak oyuncu isteyen Güneş, sadece 1 gol atan Lens’e pek sıcak bakmıyor.