Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransız L'Equipe'in haberine göre; Alman Felix Brych, Cüneyt Çakır ve Arjantinli Pitana gibi 1. kategori hakemler turnuvaya katılım ücreti olarak 57.500 Euro (yaklaşık 285 bin TL) kazanacaklar. Maç başı verilecek ücret ise 2500 Euro, yani yaklaşık 12 bin 500 TL...

Yan hakemlerin turnuvaya katılım parası olarak 20 bin Euro (Yaklaşık 100 bin TL), maç başına ise 1600 Euro yani 8000 TL kazanacakları yazıldı.

2014 Dünya Kupası'nda turnuvaya katılım payı 40 bin, 2010 Dünya Kupası'nda ise 28500 Euro'ydu.