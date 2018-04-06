Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başakşehir Yeni Malatyaspor maçı şifresiz canlı anlatım izle haberi ile birlikteyiz. Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor, liderliğin yakın takipçisi olan İstanbul ekiplerinden Başakşehir'e konuk oluyor. Başakşehir, Galatasaray'la puan farkını kapatmak için evinde saha avantajını kullanarak kazanmanın peşinde. Öte yandan Yeni Malatyaspor ise sürpriz bir çıkışla bu zorlu deplasmandan puan veya puanlar almanın hesabını yapıyor. Başakşehir geçtiğimiz 27 haftada 56 puan toplarken, Yeni Malatyaspor ise 27 maçta 37 puan topladı. Kritik mücadele beIN Sports 1 ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Ancak karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi turkiyegazetesi.com.tr'de adresinde olacak. Peki zirveyi yakından ilgilendiren Başakşehir Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? İşte detaylar...

Başakşehir-Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndaki mücadele saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı anlatımı ve skor takibi turkiyegazetesi.com.tr'de olacak...

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Alparslan, Emre, Mahmut, Visca, Arda, Elia, Adebayor

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Mina, Sadık, Cissokho, Murat, Pereira, Diallo, Aytaç, Adem, Gilberto

Medipol Başakşehir’de 2 eksik

Sakatlıkları bulunan Marcio Mossoro ve Stefano Napoleoni, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında görev yapamayacak. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, ideal 11’inde yer alan Mossoro’nun yokluğunda orta sahada Arda Turan’a forma vermesi bekleniyor.

Adebayor ile Mahmut ceza sınırında

Medipol Başakşehir’de, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde Emmanuel Adebayor ile Mahmut Tekdemir sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu iki oyuncu, yarınki mücadelede kart görmeleri halinde, 29. haftadaki Galatasaray karşılaşmasında oynayamayacak.

Malatyaspor, Başakşehir’i yenerek, sıralamada ilk 5’e girmek istiyor

Yeni Malatyaspor teknik direktörü Erol Bulut, puan yada puanlar almaları gereken bir maça çıktıklarını belirterek, herkesten daha fazla özveri göstermesini istedi.Taktik ağırlıklı çift kale maç şeklinde geçen antrenman, kanat organizasyonlarıyla son buldu.

Sarı-kırmızılılar antrenmanın ardından akşam uçağıyla İstanbul’a gitti. Yarın Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 20.00’de oynanacak Medipol Başakşehir - Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasını Barış Şimşek yönetecek. İki takım arasında ligin ilk yarısında Malatya’da oynanan karşılaşmayı Adebayor ve Mevlit Erdinç’in attığı gollerle Başakşehir 2-0 kazanmıştı.