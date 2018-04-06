Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antrenör Şerafettin Uysal gözetiminde günde 6 saat antrenman yapan Ece Tekin, komando eğitimini andıran zorlu çalışma metotlarıyla şampiyonalara hazırlanıyor. Sabah antrenmanına denizde başlayan Tekin, ısınmak için kısa süreli güreşin ardından 5 kilometre yüzüyor, su altında kaya taşıyıp, sahilde koşuyor. Orman ve dağda koşuya devam eden Ece Tekin, güç kazanmak için antrenörüne ait otomobili de yolda iterek sabah antrenmanını tamamlıyor. Genç sporcu, akşam ise 4 saat salonda kuvvet ve teknik çalışmayla günü tamamlıyor.