Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Bu sezona büyük hedeflerle giren Fenerbahçe, Avrupa’da erken hüsranı yaşadıktan sonra, lig yarışında da geride kaldı. Şampiyonluk için kalan 7 haftada tulum çıkartıp rakiplerinin puan kaybetmesini beklemek zorunda olan sarı-lacivertlilerin önündeki en net hedef Türkiye Kupası. Başkan Aziz Yıldırım’dan da bu doğrultuda bir açıklama geldi. Memleketi Diyarbakır’da Fenerbahçe Derneği tarafından tadilatı yaptırılan bir okulun açılışına katılan Yıldırım “İnşallah burada kısa zamanda projelerimizi yerine getiririz. 9 Mayıs’taki finalde de Türkiye Kupası’nı havaya kaldırırız” dedi. Teknik direktör Aykut Kocaman da lig yarışı için motive etmeye çalıştığı oyuncularına “Bu kulvarda ipler bizim elimizde değil. Ancak kupada her şey bize bağlı” sözleriyle hedef gösterdi.

İkincilik önemli

Fenerbahçe’nin sezonu kupasız kapatmasına müsaade edemeyeceklerini belirten Aykut Kocaman “Ligde inanılmaz hatalar yaptık ve şimdi bunun ceremesini çekiyoruz. Elimize defalarca fırsat geçmesine rağmen değerlendiremedik. Şimdi bütün maçlarımızı kazansak bile yeterli olmayabilir. Ama ihtimal var oldukça yarışı sürdürmeye mecburuz. Şampiyonluk olmasa da Şampiyonlar Ligi bileti için ikincilik de çok önemli” vurgusunu yaparken “Kupada ise zafer bizim olmalı” ifadesini kullandı. Yarı final ilk maçında 2-2 berabere kaldıkları Beşiktaş’ı Kadıköy’de eleyerek finale yükseleceklerine inandığını dile getiren Kocaman “Bu sezon iki defa elimizden kaçırdığımız Galatasaray’ı Diyarbakır’da devirerek kupayı müzemize götüreceğimizden de şüphem yok” ifadesiyle takıma moral aşıladı.

Pota seferberliği

Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü’nün 1907 okulda 1907 pota projesi kapsamında Diyarbakır’ı ziyaret eden Aziz Yıldırım, bugüne kadar 500’dan fazla okula pota hediye ettiklerini belirtirken, memleketinde de 280 tane pota yaptıracaklarını söyledi.

Futbol bu kadar temiz mi?

Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, TFF ve MHK’ya yönelik ağır suçlamalarda bulundu. Futbol dünyasındaki FETÖ ilişkilerini sorgulayan Mosturoğlu “Bunlar askeriyeye, yargıya sızmış. NASA’ya giren astronotu bile elde etmişler. NATO’da görev yapan bütün subayları ele geçirmişler. Ama hakemlere sızma olmamış, hiçbir hakem yok öyle mi? Milyarların döndüğü futbol dünyasında sadece 5 futbolcu mu bu işin içinde? Madem futbol yapısı güçlüydü, sızma olmadı. Hiç olmazsa bu yapı neden güçlüydü de sızma olmadı araştırılsın bari diğer kurumlara model olsun” ifadelerini kullandı.

Başın sağ olsun Ali Şen

Fenerbahçe’nin efsane başkanı Ali Şen’in eşi Bente Şen, dün son yolculuğuna uğurlandı. Önceki gece hayatını kaybeden merhume Şen’in cenazesi dün ikindi namazını müteakip Levent Camii’nden kaldırılarak Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi. Cenazeye Şen ailesi başta olmak üzere spor, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı. Oldukça üzgün olan Ali Şen, taziyeleri cami avlusunda kabul etti. Ali Şen, eşi merhume Bente Şen’in tabutunu cenaze aracına kadar en önde kendisi taşıdı.