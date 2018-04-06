Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’un hafta sonu yapacağı olağanüstü genel kurul öncesi başkan adaylığını açıklayan Ahmet Ağaoğlu, bugün gövde gösterisi yapacak. Listesini dün 09.30’da Divan Kuruluna teslim eden Ağaoğlu, bugün de bir basın toplantısı düzenleyerek projelerini ve hedeflerini anlatacak. Ağaoğlu’nun ekibinde yer alan Hayrettin Hacısalihoğlu, dün listeyi Divan Başkanlığına teslim ettikten sonra önemli açıklamalar yaptı. Trabzonspor’un her zaman zirve için mücadele etmek zorunda olduğunu söyleyen Hacısalihoğlu “Ahmet Bey’in gösterdiği büyük bir cesaret ve özveri. Kulüpte halledilmesi gereken birçok konu var. Öncelik mali konularda. Birçok düzenleme yapılması gerekiyor. Sportif alanda da eksikler var” ifadelerini kullandı.

Transfer yasağı normal!

“Yapılması, planlanması gereken durumlar söz konusu” diyen Hacısalihoğlu. “Üç komite kurup problemleri çözmek istiyoruz. Bunun için çalışacağız. Transfer yasağının kalkabileceğini düşünüyorum. Mantık olarak transfer engelinin olması lazım. 2013’ten bu yana 70’in üstünde oyuncu alındı. Bunlardan iyi sayılabilecek çok az oyuncu var. Demek ki daha iyi seçerek, ekonomik açıdan daha iyi transferler yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Ağaoğlu yönetiminin en büyük kozu ise efsane isim Özkan Sümer olacak. Bordo-mavili kulübe futbolcu, teknik direktör ve başkan olarak hizmet eden Sümer, Ağaoğlu yönetiminde genel koordinatör olarak görev alacak.

Ağaoğlu bordo Kaya mavi

Trabzonspor’da iki başkan adayı olan kongrenin oy pusulaları da belirlendi. Ahmet Ağaoğlu’nun listesinde yer alan Ömer Sağıroğlu ile diğer başkan adayı Metin Kaya arasında yapılan kura çekilişi sonrası Ağaoğlu’nun seçime bordo, Metin Kaya’nın ise mavi renkteki listeyle gireceği belirlendi.

FIFA önünde nöbet var!

Bir grup Trabzonsporlu taraftar, İsviçre’nin Zürih şehrinde bulunan FIFA Genel Merkezi önünde FIFA’nın “şike sürecine müdahil olmama” yönündeki kararını protesto etmek için çadır kurdu. Göstericilerden İbrahim Ertürk, FIFA’ya seslerini duyurmak için gerekirse açlık grevi başlatacaklarını söyledi.

Uğurcan'a kutlama

Trabzonspor’un antrenmanında genç kaleci Uğurcan Çakır’a 22’nci yaş gününde teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından doğum günü kutlaması yapıldı. Kendisi için düzenlenen doğum günü kutlaması sebebiyle büyük mutluluk yaşadığını belirten Uğurcan’ı takım arkadaşları tebrik etti.

Her maç final

Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Trabzonspor, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması yapıldı. Sakatlığı bulunan Esteban antrenmanda yer almadı. Durica’nın ise takımdan ayrı çalıştığı belirtilirken, sakatlığının ardından tedavileri tamamlanan Castillo ile Bero da takımla çalışmalara başladı.

Listeler verildi

Trabzonspor’da 7-8 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurulda başkan adaylarından Ahmet Ağaoğlu ile Metin Kaya’nın yönetim listeleri açıklandı. İki başkan adayı da Divan Başkanlık Kuruluna listelerini sundu. Divan Başkanı Ali Sürmen ise birlik beraberlik çağrısı yaptı.

Ağaoğlu ekibi

Hayrettin Hacısalihoğlu, Mehmet Yiğit Alp, Haluk Şahin, Cahit Erdem, Ömer Sağıroğlu ve Önder Bülbüloğlu (bazı isimler sonra açıklanacak).

Kaya ekibi

Seykan Gülen, Alaattin Aksoy, Murat Salihoğlu, Necati Selvitop, Abdurrahman Sanat, Taner Eyüpoğlu, Mustafa Baki, Burhan Polat, Mücahit Sefa Mataracı, Oktay Çavuşoğlu, Muhammet Emin Keser, Yener Durmuş, Yasin Kaya, Gökhan Bahadır.