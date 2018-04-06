Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Twitter hesabından mektubunu paylaşan Develi “Ben vazifemi yaptım... Hayırlı haberlerini bekliyoruz artık Cristiano kardeşimizin” ifadelerini kullandı. Develi’nin Ronaldo’ya İngilizce olarak kaleme aldığı mektubunda şu ifadeler yer aldı: Sevgili Ronaldo, yaptığın fedakârlık ve iyiliklerle dünya genelinde birçok Müslümanın kalbini kazandın, sen kesinlikle iyi bir insansın. Seni seven birisi olarak, çok değer verdiğim bir şeyi teklif etmek istiyorum, dinim İslam’ı... Öldükten sonra Cennet’i hak eden bir insansın. Kardeşin olarak seni İslam’a davet ediyorum...