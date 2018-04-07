Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Everton Liverpool derbisi şifresiz canlı anlatım izle haberi ile birlikteyiz. Premier Lig'in 32. haftasında Liverpool, Cenkli Everton'a konuk olacak. Bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'i 3-0 yenerek yarı final kapısını aralayan Liverpool, ligde de Everton derbisini kazanarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Öte yandan milli yıldız Cenk Tosun'un forma giydiği Everton ise evinde kazanarak ligde çıkış yapmanın peşinde. Peki merakla beklenen Everton Liverpool derbisi saat kaçta, hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? Cenk Tosun oynayacak mı? İşte detaylar...

Everton Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda?

7 Nisan Cumartesi günü saat 14:30'da başlayacak mücadele S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi ise turkiyegazetesi.com.tr adresinde olacak.

Ada'da herkes Cenk Tosun'u konuşuyor

Cenk Tosun’un Everton formasıyla attığı goller, İngilizler’in dilinden düşmüyor. Öyle ki Cenk, takımın efsanesi Wayne Rooney’i bile şimdiden gölgesinde bırakmaya başlamış. Herkes, kısa sürede takıma adapte olup gollerini atmaya başlayan Cenk’i Everton’ın en iyi yıldızı olarak gösteriyor.

Cenk Tosun’un resmi de diğer yıldızlarınki gibi Goodison Park duvarında yerini almış.

Everton’ın Liverpool şehrindeki mağazasının girişinde sizi, Cenk Tosun’un formaları karşılıyor.