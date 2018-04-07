Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Kayserispor maçı şifresiz canlı anlatım izle haberi ile birlikteyiz. Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor, Trabzonspor'a konuk olacak. Trabzonspor, Avrupa Ligi potasına girmek için evinde 3 puanı almanın hesaplarını yapıyor. Kayserispor ise geçtiğimiz hafta aldığı 5-0'lık ağır mağlubiyeti unutmak için Trabzon deplasmanında puan veya puanlar peşinde. Trabzonspor geçtiğimiz 27 haftada 42 puan toplarken, Kayserispor ise 41 puan topladı. Peki heyecanla beklenen Trabzonspor Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz? İşte detaylar...

Trabzonspor - Kayserispor maçı hangi kanalda?

Saat 16.00’da Medical Park Stadı’nda oynanacak maçta, hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak maçın canlı anlatımı ve skor takibi turkiyegazetesi.com.tr'de olacak...

Muhtemel 11'ler...

Trabzonspor: Onur, Pereira, Uğur, Hubocan, Novak, Okay, Kucka, Olcay, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir, Burak

Kayserispor: Lung, Lopes, Kana Biyik, Sapunaru, Atila, Şamil, Espinoza, Deniz, Mendes, Güray, Umut

Ligde 42 puanla 5’inci sırada yer alan ve 4’üncü sıradaki Fenerbahçe’nin 9 puan gerisinde bulunan Trabzonspor, yarın sahasında 41 puanlı Kayserispor’u konuk edecek. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak Avrupa umudunu sürdürmeye çalışacak.

‘Bizim işimiz sahada’

Akhisar ve Yeni Malatya galibiyetleri ile moral bulan ancak geçen hafta Galatasaray’a kaybeden Karadeniz ekibi, artık 7’de 7 yapmanın peşinde. Yarın yapılacak olan kongrenin takımı etkilemesini istemeyen teknik direktör Rıza Çalımbay, son idmanda oyuncuları ile kısa bir toplantı yaptı. Ligin sonuna yaklaştıklarını belirten Çalımbay’ın, “Kimsenin aklı, kongrede olmasın. Bizim işimiz sahada. Artık telafisi olmayan maçlar oynayacağız. Avrupa yolunda bu maçı kazanmak zorundayız” dediği öğrenildi.

Kadroda zorunlu değişiklik!

2 maçlık galibiyet serisine Galatasaray maçı ile son veren Fırtına’da en önemli eksik olarak Jose Sosa dikkat çekiyor. Arjantinli yıldız, Sarı- Kırmızılılar’la oynanan karşılaşmada gördüğü kart nedeniyle bu akşam takımdaki yerini alamayacak. Sosa dışında sakatlıkları bulunan kaleci Esteban ve Durica da mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlıklarını atlatan Castillo ve Bero ise Rıza Çalımbay’ın şans vermesi halinde görev yapabilecek.

2 yıldız oynayamayacak

Sarı-Kırmızılılar’da ise kart cezası bulunan Oleksandr Kucher ile sakatlığı devam eden Badji kritik karşılaşmada forma giyemeyecek. Önceki gün yapılan antrenmanda sakatlanan Silvestre Varela’nın durumu ise maç saatinde belli olacak. Geçen hafta 5-0 kaybedilen maçta görev yapamayan kaleci Silviu Lung ile stoper Christian Sapunaru’nun da cezaları sona erdi.

Usta’nın veda maçı

Bordo-Mavililer’in Başkanı Muharrem Usta, bugün Kayseri maçıyla birlikte takıma veda edecek. Olağanüstü kongre öncesinde görevini bırakacak olan Usta, dün de son kez oyuncularıyla bir araya geldi. Burada futbolcuları ile vedalaşan Fırtına’nın patronunun, “Trabzonspor’un başkanı olarak yarın son maçımda olacağım. Hepiniz çok değerli ve çok önemli isimlersiniz. En güzel vedayı galibiyetle yapabilirsiniz. 3 puan ile bu görevi bırakmak çok güzel olur” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Ağaoğlu ve Kaya tribünde olacak

Yarın yapılacak olağanüstü kongrede Trabzonspor Başkanlığı için yarışacak olan Ahmet Ağaoğlu ve Metin Kaya’nın bugün oynanacak Kayserispor maçında tribünde olacağı öğrenildi. İki adaya da yönetim kurulu üyelerinin eşlik etmesi bekleniyor.