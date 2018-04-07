Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 28. haftası şampiyonluk yarışındaki ekiplerden Medipol Başakşehir ve ligde 9. sırada bulunan Yeni Malatyaspor maçıyla birlikte başladı. 28.hafta başlamadan önce Süper Lig'de haftaya lider giren takım Galatasaray'ın 1 puan gerisinde bulunan Başakşehir, Fatih Terim Stadyumu'nda Yeni Malatyaspor'u Hollandalı yıldızı Elia'nın golüyle 1-0'lık skorla yenerek ligde maç fazlasıyla lider oldu.

İŞTE SÜPER LİG PUAN DURUMU VE HAFTANIN FİKSTÜRÜ



6 Nisan Cuma

Medipol Başakşehir - Yeni Malatyaspor: 1 - 0

7 Nisan Cumartesi

Kardemir Karabükspor - Antalyaspor

Trabzonspor - Kayserispor

Beşiktaş - Göztepe

8 Nisan Pazar

Atiker Konyaspor - Sivasspor

Alanyaspor - Akhisarspor

Bursaspor - Kasımpaşa

Fenerbahçe - Osmanlıspor

9 Nisan Pazartesi

Gençlerbirliği - Galatasaray

ÖZET İZLE: Başakşehir 1-0 Yeni Malatyaspor maçı özeti ve golleri izle | Başakşehir Malatya maçı kaç kaç bitti? Başakşehir Yeni Malatyaspor maçı özeti ve golleri haberimizde. Süper Lig'in 28. haftasında liderliği kovalayan Başakşehir, Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Peki, Başakşehir - Yeni Malatyaspor maçı özeti golleri izle ve skoru kaç kaç bitti? İşte detaylar...

BAŞAKŞEHİR MAÇ FAZLASIYLA LİDER

Başakşehir'e galibiyeti getiren tek gol, karşılaşmanın 18. dakikasında Eljero Elia'dan geldi. Golün asisti ise Süper Lig'in asist kralı Edin Visca'dan geldi. Edin Visca, bu sezon Süper Lig'de bu sezonki 14. asistini yaptı.

Bu sonucun ardından Başakşehir, üst üste 3. galibiyetini aldı ve puanını 59'a yükseltip maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Yeni Malatyaspor ise son 4 maçında 3. kez mağlup oldu ve 37 puan ile 9. sırada kaldı. Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir, deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.

Hakemler: Barış Şimşek, Mehmet Metin, Mehmet Kısal

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Mahmut Tekdemir, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci (Dk. 90+1 Gökhan İnler), Visca, Arda Turan, Elia (Dk. 85 Kerim Frei), Adebayor (Dk. 72 Bajic)

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Mina, Sadık Çiftpınar, Cissokho (Dk. 64 Gilberto), Murat Yıldırım, Pereira (Dk. 77 Eren Tozlu), Aytaç Kara, Rahman Buğra Çağıran, Adem Büyük (Dk. 85 Berk Yıldız), Boutaib

Gol: Dk. 18 Elia (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 81 Adem Büyük (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 90+3 Kerim Frei (Medipol Başakşehir)