Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Süper Lig’de son 7 haftaya girilirken Galatasaray’da şampiyonluktan başka hiçbir şey düşünülmüyor. Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda son oynanan Trabzonspor karşılaşmasında çok memnun kalan teknik direktör Fatih Terim, aynı performansı kalan maçlarda da istiyor. Terim’in, Ankara deplasmanında en çok sorumluluk almasını istediği oyuncusu ise Younes Belhanda. Aslında tecrübeli hoca ikinci yarının başlarında kendine gelmesi için yedek oturttuğu Faslı futbolcudan memnun.



Kapasitesinin altında

Kulübede oturduktan sonra özellikle son haftalarda gerçek bir 10 numara gibi performans sergileyen Belhanda, istenilen seviyeye gelse de ondan beklentiler daha fazla. Fatih Terim de kapasitesinin altında oynayan oyuncudan çok daha fazlasını yapması ve skora doğrudan katkı sağlamasını bekliyor. Feghouli, Gomis, Rodrigues gibi isimlerin son haftalardaki performansını örnek gösteren Terim, Belhanda’dan da “Maçı koparan isim olmasını” istiyor.



Hata lüksümüz yok

Konya maçındaki Sinan Gümüş’ün performansını da örnek gösteren Terim, Belhanda’ya “Gerektiğinde tek başına maç almalısın. Artık sahada maça damgasını vuran bir Belhanda izlemek istiyorum. G.Birliği maçında sana çok büyük iş düşüyor” ifadelerini kullandı. Öte yandan dünkü antrenmanda da tüm takımla toplantı gerçekleştiren Terim, çok önemli bir eşikte olduklarını ifade edip, Gençlerbirliği maçında hata istemediği söyledi.

Sevgiyle besliyorsunuz

Gomis, sevecen tavırlarıyla gönülleri fethetmeye devam ediyor. Kendisinin resmini yapıp hediye eden bir minik taraftarla buluşan ve sosyal medyadan paylaşımda bulunan Fransız futbolcu, “Beni her gün sevgiyle besliyorsunuz! İşte yeni G.Saraylı genç arkadaşım. Desteğiniz ve ilginiz için çok teşekkürler” dedi.