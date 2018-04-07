Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

En önemli değişiklik ise artık hakemler teknik direktörlere de sarı kart gösterebilecek. İşte 3 yeni kural:

1- Sahayı en yakın yerden terk et

Oyuncu değişikliklerinde vakit geçirmeye yönelik hamlelere karşı tedbir alınıyor. Buna göre sahanın en ücra yerinde olan futbolcu oyundan alındığında yedek kulübesine kadar gelmeden hakemin işaret edeceği en yakın yerden sahayı terk edecek.

2- Teknik direktöre sarı kart

Hakemler mevcut kuralda uygunsuz hareketleri sebebiyle teknik direktörleri direkt olarak tribüne gönderiyordu. Yeni kurala göre önce sarı kart gösterecek. Eğer teknik adam uygunsuz hareketlerine devam etmeyi sürdürürse, ihraç gelecek.

3- Kale vuruşu yenilendi

Eski kuralda aut atışının ceza alanı dışına yapılması, top ceza alanı dışına çıkmazsa atışın tekrar edilmesi gerekiyordu. Artık aut atışında ceza sahası içindeki oyuncuya da pas olarak kullanılabilecek. İkinci oyuncu topa değmeden rakip oyuncu ceza sahasında topa müdahale edemeyecek.