Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sahasında bu akşam Göztepe’yi misafir edecek Beşiktaş’ta sıkıntı büyük. Siyah-beyazlılar rakibinin karşısına yarım takımdan daha fazla eksik futbolcu ile çıkacak. 5 maçlık cezasını bugün tamamlayacak olan Quaresma’ya geçen hafta gördükleri 4’üncü sarı kartla Oğuzhan, Atiba ve Tolgay eklenmişti. Antrenmanda sakatlanan ve adalesinde yırtık tespit edilen Vagner Love ile birlikte, oynamayacağı kesinleşen futbolcu sayısı 5 oldu. Alanyaspor maçını ağrılar içinde tamamlayan ve bu yüzden hafta boyunca yapılan idmanlara çıkamayan Gökhan Gönül’ün de bu akşam sahada olması zor görünüyor. Başarılı sağ bekin yine de iğne ile oynamak istediği öğrenildi. Hafta içindeki antrenmanlarda Adriano’yu Medel ile birlikte orta sahada deneyen Şenol Güneş’in hesapları, Gökhan Gönül’ün sakatlığından dolayı altüst odu.



Hücumda seçeneği yok

Tecrübeli çalıştırıcının sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu sebebiyle düşündüğü kurgu seçenekleri şöyle:

1- Gökhan Gönül oynamaz ise Adriano sağ bekte, Pepe-Tosic stoperde ve Caner sol bekte olacak. Orta saha Necip-Medel ikilisinden oluşacak.

2- Vida’nın sağbekte oynaması durumunda stoper ikilisi Pepe-Tosic, sol bek Caner olacak ve orta saha Adriano-Medel’e emanet edilecek.

3- Gökhan, Pepe, Tosic ve Caner savunması olursa orta saha Adriano ve Medel’den kurgulanacak.

4- Hücumda ise Lens, Talisca, Babel ve Negredo’dan başka seçenek yok. Gökhan Töre’yi tam hazır olmadığı için ilk 11’e koymayı düşünmeyen Güneş, Larin’e de henüz şans tanımadı. Mustafa Pektemek de bugüne kadar ilk on birde hiç oynamayan bir diğer isim.

Gözler Demba Ba’da

Fikret Orman’ın gelecek sezon takımda görmek istediğini söylemesiyle gözler bu akşam Demba Ba’da olacak. Sarı-kırmızılı ekibe ara transfer döneminde dahil olan Senegalli golcü, eski takımı Beşiktaş’a karşı ilk defa forma giyecek.



İki isim sınırda

Bu sezon cezalı oyuncular yüzünden canı çok yanan Beşiktaş’ta iki futbolcu Göztepe karşısına sarı kart ceza sınırında çıkacak. Üçer sarı kart bulunan Tosic ve Caner bu akşam sarı kart görmesi durumunda önümüzdeki hafta deplasmanda oynanacak Akhisarspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.