Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Bu sezon forma giydiği 32 maçta 6 gol atıp, 15 asist yaparak skora en çok katkı sağlayan oyuncu olmasına rağmen kulübeye çakılı kalan Mathieu Valbuena, Fenerbahçe’den ayrılmak istiyor. Teknik direktör Aykut Kocaman’la oyun kurgusu konusunda yıldızı barışmayan Fransız yıldız, daha önce açıkladığı takımda kalma kararında vazgeçti. Menajeri Jean-Pierre bir değerlendirme toplantısı yapan 33 yaşındaki tecrübeli oyuncu, kendisine kulüp aramaya başladı. Fenerbahçe’nin de gözden çıkardığı Valbuena, Çin ve Arap takımlarından astronomik teklifler alsa da kariyerini Avrupa’da sürdürmek istiyor. Fransız yıldızın, Avrupa’da beklediği anlaşmayı sağlayamaması hâlinde rotayı ciddi taliplerinin olduğu ABD’ye çevireceği belirtiliyor.



Kesin kararını verdi

Mathieu Valbuena’nın ayrılık kararında yönetime olan kırgınlığının da etkisi bulunuyor. Son maçlarda atılan gollere dahi sevinmeyen Fransız yıldız, kendisine destek olunmadığını ve yalnız bırakıldığını düşünüyor. Valbuena, sezon sonunda Aykut Kocaman görevde olmasa dahi Fenerbahçe’de kalmak istemiyor. Fenerbahçe Yönetimi ise Mathieu Valbuena’dan maksimum geliri elde etmenin peşinde. Devre arasında Çin’den gelen 8 milyon avroluk bonservisine yeşil ışık yakan, ancak Fransız oyuncunun vetosuna takılan sarı-lacivertliler, sezon başında 1,5 milyon avroya transfer ettikleri Valbuena’dan en az 3 milyon avroluk bir gelir hedefliyor.

Aatıf’ın yerine iki aday

Sahasında Osmanlıspor’u misafir edecek Fenerbahçe’nin kadrosu netleşti. Kayseri’ye fark atan 11’i bozmak istemeyen teknik direktör Aykut Kocaman, sadece cezalı olan

Aatıf’ın yerine sol açıkta bir tercih yapacak. Tek forma için Mehmet Ekici ile Alper yarışıyor. Valbuena ise yine düşünülmüyor.



7’de 7 hayal değil

G.Saray beraberliğinden sonra 8 maçta 24 puan hedefi koyan Aykut Kocaman, oyuncularıyla yaptığı toplantıda, “Kayseri’de mükemmel bir performans sergiledik. Aynı şekilde oynarsak Kalan 7 maçı kazanmamız da zor değil. Bu takım 17’de 16 yaparak şampiyonluk yaşadı. Bunu aklınızdan çıkarmayın” dedi.



Topal’a yeni görev

Aykut Kocaman, Mehmet Topal’a yeni bir görev verdi. Geride kalan maçlarda Josef’le birlikte kesici olarak görev yapan Topal, bundan sonra daha ofansif oynayacak. Hücumlarda etkin rol üslenecek Mehmet Topal özellikle dikine paslarla forvetleri besleyerek skor gelişimine katkı sağlamaya çalışacak.

3 maç bizi yıktı

Sezon başından bu yana birçok maçta hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe’de Aykut Kocaman, özellikle ikinci yarıda oynanan 3 karşılaşmaya takılmış durumda. İlk yarıda son dakika golüyle kaybedilen Başakşehir karşılaşması, Kayserispor ve Osmanlıspor beraberlikleri kırıcı olmuştu. Ancak Kocaman’ın unutamadığı maçlar 2-2’lik Gençlerbirliği mücadelesi ile Beşiktaş ve Akhisar mağlubiyetleri. İkinci yarıda oynadıkları 10 maçta 10 gol yediklerini belirten Aykut Hoca “Bu gollerin 8’ini de 3 maçta kalemizde gördük. Bireysel hatalarımızın bu kadar olduğu bir sezon önceki 3 yıllık Fenerbahçe dönemimde yoktu. Fenerbahçe tarihinde de bu kadar olmadı. Bu sadece oyuncuların kapasitesiyle açıklanacak bir şey değil. Enteresan bir şey” diye konuştu.