Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir sahasında Evkur Yeni Malatyaspor engelini geçerek maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Abdullah Avcı ile eski yardımcısı Erol Bulut’u da karşı karşıya getiren maçta turuncu-lacivertliler 3 puanı tek golle alarak zirve yarışını sürdürdü. Ev sahibi ekip rakibini kendi yarı sahasına hapsederek maça başlayınca gol gecikmedi. Dakika 18’de ceza sahası içinde rakip oyuncuyu çalımlayan Visca, pasını arka direkteki Elia’ya gönderdi. Hollandalı yıldızın boş kaleye çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. İlk yarının kalan süresinde skor değişmedi ve Başakşehir soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

Strese boğdu

İkinci yarıda misafir ekip kendi yarı sahasından çıkmakta bile zorlandı. Sık sık yapılan top kayıplarıyla Başakşehir çok rahat bir oyun ortaya koydu. Takımın tecrübeli isimleri Emre Belözoğlu ve Arda Turan’ın maç boyunca sahanın en çalışkanları arasında yer alması dikkat çekti. Malatyaspor ilk yarıda olduğu gibi ikinci devrede de pozisyona giremedi. Abdullah Avcı’nın ekibi bu galibiyetle şampiyonluk yolundaki iddiasını da artırdı ve cuma günü oynadığı maçı kazanarak rakiplerinin de erkenden strese girmesini sağladı.